美媒體：劉特佐百萬賀新婚 法拉利贈翹臀名媛





（吉隆坡13日訊）美國媒體揭露，一馬發展公司（1MDB）弊案關鍵人物劉特佐曾在2011年贈送一輛白色法拉利予美國名媛金卡戴珊。

據《紐約郵報》旗下新聞網站《第六頁》（Page Six）報道，這輛價值32萬5000美元（約130萬令吉）的跑車，是送予金卡戴珊與其前夫克裡斯·亨弗里斯的結婚禮物。

據悉，兩人的婚姻僅僅維持了數個月即宣佈離婚，並且為爭奪這輛跑車的所有權對簿公堂。

《第六頁》指出，金卡戴珊上個月被目擊乘坐一架白色法拉利出席在邁阿密舉行的晚宴，不過她的公關和離婚律師都拒絕證實，她是否仍在駕駛該輛車。

據報道，該名贈送金卡戴珊跑車的人士，僅被描述為“馬來西亞商人”。然而，該網站援引消息人士的談話顯示，贈送禮物者就是劉特佐。

《第六頁》表示，美國司法部（DoJ）此前也盯上曾收過劉特佐大禮的明星，包括獲得畢加索及巴斯奎特等名畫的李奧納度狄卡皮奧，以及獲贈800萬美元（約3300萬令吉）的鑽石首飾的澳洲名模米蘭達可兒。

不僅如此，還有許多明星包括史威茲畢茲（Swizz Beatz）、帕拉斯米傑爾（Pras Michel）和妮歌斯徹金格（Nicole Scherzinger）等人也曾收取了價值較低的禮物。

無論如何，報導並未證實美國司法部是否會充公該輛法拉利或劉特佐送給其他明星的禮物。