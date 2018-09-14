納吉再出示證據 26億早歸還沙地王子













（八打靈再也13日訊）前首相拿督斯里納吉再度出示證據，並以各項文件證明，沙地阿拉伯王子匯入其私人戶頭的“26億令吉捐款”早已在2013年時物歸原主，他並沒有私藏任何金錢捐贈。

他在其臉書專頁發文告說，在第13屆全國大選之前，他分別在2013年3月21日和25日收到總額6億8100萬美元（26億令吉）的捐款，這筆資金是用以應對大選後可能會重演2008年916變天事件的狀況。

用以應對大選後變天事件

“當時，各項分析顯示國陣的選情告急，成績可能會比第12屆大選時更差，國陣可能會失去更多議席；與此同時，在野聯盟在執政檳城和雪蘭莪後變得更加強大，並獲得來自國外龐大的資金援助。

“我並不想效仿第四任首相（敦馬哈迪）那樣，尋求任何本地商家或企業大亨的資金援助，因為我知道如果我這樣做，他們會要求以價格更高的項目作為回報。我不認同這樣的朋黨資本主義文化。”

納吉指出，在2012年12月的阿拉伯之春鬥爭結束之後，他於2013年初請求沙地阿拉伯國王捐助“應急資金”。

他表示，直至第13屆全國大選落幕以後，並沒有發生如916變天事件，他也決定在2013年7月將所有的捐款歸還給沙地阿拉伯王子。

他重申，就如他之前所說，他是依據黨章為黨尋找資金，而且他本身有數個不同的銀行戶頭，所找到的資金都是匯入這些戶頭內，並用於政治活動，非個人用途。

納吉說，沙地阿拉伯王子阿都拉阿茲於2013年3月1日的信上寫明，會以分階段的方式將高達8億美元（但實際上的數額並沒有）匯入其私人戶頭。

沙地王子信中闡明資金來源

他指出，沙地王子也在信中闡明有關資金是來自他的賬戶或其他代表，包括Tanore財務公司。

他說，當時他所接獲的捐款也附上沙地阿拉伯國王的來函，因此他並沒有對這些資金提出質疑。

納吉表示，根據美國司法部和美國《華爾街日報》，來自Tanore財務公司分階段的資金都是來自一馬發展公司（1MDB），但是其私人戶頭於2011和2012年所收到的款項都是來自阿拉伯國王名義所捐獻。

他指出，該筆捐款是通過沙地阿拉伯財政部和另一名沙地王子法依沙的戶頭匯入給他。

他說，匯入其大馬銀行（Ambank）私人戶頭的款項都有附上信函副本，並寫明所獲得的資金的大部分都是用作國陣的政治用途。

納吉反問，如果真的要私藏這筆款項，他也不會利用自己的名義收藏這筆錢，而且這筆資金是“貸款資金”，並非來自1MDB的款項。

他說，當時在野黨領袖都知道這件事的真相，但他們刻意製造他搶劫、偷竊的形象，反指控他將該筆款項放入口袋購買戒指和手提包。