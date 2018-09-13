1MDB案 50人洗黑錢 29億7300萬匯納吉私人戶頭 共132交易





（吉隆坡13日訊）一馬發展公司（1MDB）弊案再有新進展，全國副總警長丹斯里諾拉昔證實，警方經調查後發現，一筆為數高達9億7200萬美元（按當時匯率值為29億7300萬令吉）的款項被匯入前首相納吉私人銀行戶頭，若按照目前的匯率計算，這筆錢約等同39億8500萬令吉。而當中共有逾50人涉及此事，包括不少政治人物及外國人。

與此同時，諾拉昔也間接承認其中一名涉案者是於週四早上被控的丹斯里沙菲宜，他也不排除接下來還會有更多涉案者被控。

週四下午，諾拉昔在記者會上指出，這筆為數9億7200萬美元的資金是通過3家公司，即Gold Star、AABAR及TANORE，匯入納吉的一個私人銀行戶頭。

“警方已確認其中的132次匯款涉及洗黑錢，因此，警方目前正在深入調查。與此同時，警方也已向64人錄取口供，當中包括納吉及其女兒諾麗雅娜。”

諾拉昔坦言，一馬公司弊案的調查工作牽涉甚廣，不單單是在國內，還必須與多個國家合作一起調查，因此，當局在釐清整個案件方面，仍需要花費不少時間及功夫。

他披露，由於許多匯款都是在國外發生，因此，警方必須通過司法互助協議，要求有關國家提供證據及協助調查，但在程序上需要很多時間，因此，致使有關案件的調查工作進度緩慢。

“我國警方目前專注於搜索資料、文件及向相關人士錄供，至於國外的調查工作，則需要與其他國家合作，而美國、新加坡、瑞士及沙地阿拉伯等國也都給予我國合作。”

此外，諾拉昔也說，根據反洗黑錢法令，警方有1年的時間，扣押和調查所有在反洗黑錢及反恐怖主義融資法令下被充公的財物。

在2001年反洗黑錢、反恐融資和不法活動收入法令（AMLATFPUAA）下，警方有權扣押在一馬發展公司弊案裡所充公的物品長達1年，以協助調查工作。

“警方有信心把涉及弊案及洗黑錢的特定人士提控上庭，但這涉及許多複雜程序，因此，尚需時間完成調查報告。”

警起獲1.4億現款5.6億金飾

至今無人申請索回

全國副總警長諾拉昔說，雖然有人指警方在早前調查一馬公司弊案的行動中起獲的大筆資金屬於他們，但至今仍無人向警方提出索取申請要求。

“警方相信這筆資金及財物與1MDB有關，所以仍需要有關證據以助查此案。此外，警方也已經發信傳召3名人士，要求他們針對自己指這筆資金及財物屬於他們一事，前來錄供。”

他披露，警方從5月17日開始，突擊了國內5個建築單位，起獲了包括現金1.4億令吉、金飾5.66億令吉、五百多個名牌包包、名錶及眼鏡等財物。

“根據法律，警方只可以扣押這些財物1年，但警方有信心在明年5月前完成相關調查工作。”

前首相拿督斯里納吉日前通過面子書擬文指出，調查當局至今仍未對在其住家充公的現金作出安排或有採取法律行動計劃，那就應該把屬於巫統的錢歸還給巫統。

納吉還說，這筆錢屬於巫統，而當局所搜出的外幣則是屬於其家人。

■諾拉昔說，警方有信心將涉及弊案及洗黑錢的特定人士提控上庭，由於涉及許多複雜程序，尚需時間完成調查報告。