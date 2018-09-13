魏家祥：華印更靠向希盟 巫伊合作論太天真

（峇株巴轄13日訊）馬華署理總會長拿督斯里魏家祥認為，巫統和伊斯蘭黨合作，只會推動華印選民更靠向希望聯盟。

魏家祥也是亞依淡國會議員，他今日通過臉書，回應巫統最高理事拿督洛曼所倡議的巫伊合作，對洛曼以為國陣可藉此更快重新執政，持不同看法。

魏家祥指出，我國的國會選區，華印選民超過40%的有69個，超過35%的有85個，而這些選區在巫伊合作後，會進一步成為希盟的囊中物。

“再加上砂州的31席及沙巴的25席，巫伊合作不適於東馬的政治環境，希盟反而可能更輕易就能取得過半議席。”

政治不是1加1等於2

魏家祥強調，政治不是簡單的1加1等於2，從台灣和印尼的地方或中央選舉成績，就可證明A黨支持率加B黨支持率不等於A與B結盟後的支持率。

“因此請不要天真的以為，巫統的支持率加上伊黨的支持率，就等於巫伊合作後的支持率。”

他提到，國陣在509下野，不是因為巫統中庸，而是因為巫統在絕大部分華人眼中一黨獨大、過於種族主義，才導致華印選民唾棄國陣；洛曼沒有資格越俎代庖，替其他政黨作決定。

“馬來西亞是多元族群的國家，中庸多元是我們必須面對的現實和秉持的價值。就連前巫青團長凱里也認同，巫統不應該走回種族主義的老路，反之應該在經濟、稅務制度、生活費和交通等方面和希盟比拚論述，建構不一樣且更美好的國家，否則只會死路一條。”