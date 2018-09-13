上院駁回廢除反假新聞法 林吉祥：應否先控納吉

（新山13日訊）依斯干達公主城區國會議員林吉祥提問，既然國陣控制的上議院駁回2018年反假新聞（廢除）法案，那麼前首相拿督斯里納吉，應否就他所製造有關一馬公司腐敗和洗錢醜聞的無數假新聞，而成為第一個被起訴的人？

他今日在文告中指假新聞包括：納吉謊稱個人銀行戶頭內的26億令吉捐款來自沙地阿拉伯王室，並已把捐款歸還沙地阿拉伯王室，以及第13屆國會公共賬目委員會已洗脫他在一馬公司醜聞的所有犯錯嫌疑。

他指反假新聞法令是掩蓋腐敗的最新武器，尤其是一馬公司腐敗和洗錢醜聞，以及鞏固馬來西亞成為全國盜賊統治國家的“三名”地位，即罵名、污名和惡名。

國陣應有尊嚴辭上議員

他認為國陣任命的上議員，不會因任命他們的人在第14屆全國大選中遭人民唾棄而感到羞恥。

他說：“若他們有一點羞恥和道德指標，他們就會有尊嚴地辭去上議員職務，而不像昨天那樣擔任破壞者，以及與第14屆全國大選所傳達的民意為敵。”

“希望聯盟致力進行影響深遠的國會改革，不僅是在下議院，也在上議院，以便上議員可以在國家政治格局中，發揮自豪和重要的作用。”

他指自己數十年來，一直是假新聞和虛假信息的受害者，並把他妖魔化為反馬來人、反伊斯蘭。

他說：“政治部的專業人士知道這些針對我的假新聞和虛假信息，只是徹頭徹尾的謊言，是巫統與國陣宣傳人員和資金充足的網絡兵團所幹的好事。編造和販賣這些針對我的假新聞和虛假信息的人是否會被逮捕、起訴？當然不會。”

“因此，大馬人權委員會主席丹斯里拉沙里反對反假新聞法令，因為即使我們須揭露和對抗假新聞，它不應該是通過有著巨大影響的反假新聞法令，最終帶來專制的政府。”