老店柱子商號收執照費 麻市會：不願繳付可塗掉







（麻坡13日訊）麻坡老店柱子招牌再掀波，這一回麻坡市議會突然宣佈向商家征收老店柱子商號廣告執照費，商家若不願繳費，可選擇以白漆塗掉商號，引起一片嘩然。

峇吉里國會議員楊美盈促請麻坡市議會多關注民生問題，而非對老店柱子上的商號大費周章。

她今日傍晚發文告指出，她將在這個週末召見麻坡市議會主席及官員，要求解釋這次行動的動機，並會當面告誡麻坡市議會關注更重要的議題。

麻坡老店柱子商號引發的風波，雖獲柔州地方政府行政議員及麻坡市議會主席親自出面澄清而獲得解決，但麻坡市議會主席昨日又宣佈老店柱子的商號須徵收廣告執照費，否則就要以白漆塗掉柱子上的商號。

楊美盈促多關注民生

楊美盈對麻坡市議會的這項通令無法忍受，她指這些老店柱子上的商號都是麻坡老街的歷史特徵，並見證麻坡地方發展的重要文物。

她表示，既然柔州地方政府行政議員已經答應會盡快推出新的指南及條規，麻坡市議會應馬上停止一切關於老店柱子商號的執法行動，直到新指南出爐為止。

她說，麻坡市議會也應馬上著手收集現有老店柱子商號的數量及背景，設立完整的資料庫，並把它們變成吸引遊客及學者研究麻坡發展演變的重要部分。

她認為，麻坡市議會應把時間用在研究過去一堆懸而未決的問題，找出地方法令的漏洞，並加以糾正，解決民生問題，以確保市民能在麻坡市議會轄區內安居樂業。

市會主席：落實王城規劃

麻坡市議會主席慕斯達化昨日在記者會宣佈，市議會希望明年真正落實麻坡王城的規劃與發展，並在王城3公里範圍內明確執行廣告牌的規範和指南，當中包括老店屋柱子的各語文商號必須繳付廣告執照費。

他指出，若商家不願多付廣告執照費，可以選擇用白漆遮掉柱子的商號，讓商號不明顯，就可省下廣告費用。

商家議會應對話

柔佛州地方政府、科學及工藝委員會主席陳泓賓受詢時，建議麻坡商家在店柱商號徵收招牌費的課題上直接與市議會對話交流，尋求共識，避免引發不必要的誤會與猜測。

他說，在這課題上，相信只要雙方能夠直接溝通和交流，將能有效的解決問題。

受影響商家今日受詢時表示，歷史悠久的店屋柱子商號向來無需繳交廣告執照費，如今市議會突然要收費，根本不合理，也增加商家的經濟負擔。

他們表示，商家願意配合市議會的改革政策，但卻無法接受開倒車的做法，希望市議會收回成命，讓歷經半個世紀的店柱商號豁免廣告執照費，並繼續完好保留。

火箭黨鞭：浮雕當作藝術

沒必要繳廣告費

（麻坡13日訊）行動黨麻坡市議員黨鞭蔡偉明認為，2006年之前就已經存在的建築物浮雕字體，不論什麼語言，都應該被當作文化和藝術而非廣告，也沒必要繳交廣告費。

他今日傍晚針對麻坡建筑物華文“浮雕”招牌事件越演愈熱發文告指出，在這個課題上，焦點應該放在藝術，不應強調華文，或其他語文字眼。

他也指出，麻坡市議會主席慕斯達法於本月12日所發表的建議，純屬個人建議，還未與市議員討論或溝通；為此，他會要求市議會主席回到委員會的建議。

他說，麻市許多建築物為戰前所建，浮雕裝飾或字體是建築風格，並已成為建築物的一部分，早在條規施行前就已經存在。

“根據慣例，市議會應該只對新的廣告，或不是建築物部分的非永久性廣告執法。”