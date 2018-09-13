含違禁成份未註冊 2藥品衛部喊禁







（吉隆坡13日訊）衛生部指出，Garcinia Cambogia Booster膠囊產品，以及SS-II 5合1草本美白霜皆含有違禁成份且未曾向衛生部註冊，因此呼籲民眾勿購買有關產品。

汶萊衛生部在本月3日揭發，該國售賣的兩款化妝品與保健品被檢驗出產品中含有違禁成份。

衛生部總監衛生部總監拿督諾希山今日發表文告指出，Garcinia Cambogia Booster膠囊產品含有可對食用者產生副作用的西地那非（Sildenafil）；SS-II 5合1草本美白霜被檢驗出含有水銀。

他透露，有關的化妝品與保健品不曾在衛生部藥物管理局（PBKD）下註冊，因此不能在大馬市場上出現。

衛生部強調，出售有關未經註冊的產品違反1952年毒品法令以及1984年化妝品及毒品管制條例。

任何違例者一旦罪成，首次罪成者可被判罰款不超過2萬5000令吉或坐牢不超過3年，或兩者兼施；第二次被判罪成者，則可被罰款最高不超過5萬令吉或最高坐牢5年，或兩者兼施。違例的公司首次罪成將被罰款不超過5萬令吉，重犯則被罰款不超過10萬令吉。

衛生部呼籲，任何使用有關產品的民眾，需即刻向專業醫生諮詢和尋求治療；此外，發現有關產品在市面上出售的民眾，也受促透過衛生部網站http://moh.spab.gov舉報，以讓執法當局採取行動。

衛生部建議，民眾購買藥品時，必須確保包裝上附有衛生部發出的註冊商號和標籤。民眾也可透過衛生部網站www.npra.moh.gov.my，或致電藥劑監管部門03-78835400，以檢查產品註冊號以確認商品的真偽。