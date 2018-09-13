沙菲宜：非檢控安華酬勞 950萬是國陣常年律師費





（吉隆坡13日訊）資深律師丹斯里沙菲宜指出，950萬令吉的款項是他常年為巫統與國陣打官司的費用，而不是成為拿督斯里安華二度肛交上訴案主控官的酬勞。

他強調，這是他從馬哈迪時代開始，為巫統和國陣處理官司的酬勞，卻一直都沒拿到錢，不是因為對方不給，而是因為雙方都沒有提醒對方。

他今日繳付保釋金後召開記者會表示，事實上他過去為巫統和國陣處理的大大小小案件，律師費高達2000萬令吉。

“由於我急需要一筆錢購買房產來幫助朋友，最終只要求支付1150萬令吉，而納吉只同意付950萬令吉。”

他指出，由於當時相關的賬單文件還沒弄好，納吉便同意以貸款的方式支付950萬令吉，也因為這是貸款，才沒有申報所得稅。

他說，納吉原應於今早將就此案前往到反貪會錄供，也是唯一可配合調查或否認這些指控的證人，而他本身卻是在沒有納吉口供支持的情況下，倉促被帶到法庭面控。

“反貪會官員告訴我不需要並取消傳召納吉錄供，納吉錄供時間將另作安排。這意味著什麼？證明案件還沒完成調查工作，他們無意聆聽納吉的說法。納吉支付我的這筆950萬令吉，都有文件證明和親筆簽名。”

沙菲宜自問不是第一次被捕，不擔心會導致自己形象或聲譽受影響，更不認為自己需要因此退出納吉被控失信及濫權案的辯護工作。

他強調，他所面對的4項罪名毫無根據，背後更存有政治議程，並點名公正黨候任主席拿督斯里安華。

至於為何持有兩本護照，他解釋自己曾擔任國家大使，也曾擔任東盟政府間人權委員會（AICHR）的大馬代表，不過，他於一個月前接獲外交部的通知停止使用外交護照，因為他已不再擔任上述職位。

否認逃避反貪會追捕

沙菲宜強調，他並沒有與反貪會玩捉迷藏，更否認控方指他試圖通過換車來避開反貪會逮捕。

他形容自己非常忙，譏諷反貪會官員因為動作太慢，才會跟不上他。

沙菲宜在庭上表示，昨日他到新山處理案件後，駕駛車牌”TP 8“的奧迪轎車返回吉隆坡，與女兒吃晚餐後，就到柏威年廣場與前首相拿督斯里納吉見面。

“當時還有許多警員在現場駐守，隨後我就回到辦公室拿文件。”

他說，反貪會官員今早在梳邦機場逮捕他之前，他是以正常的通道抵達機場，穿著也正常，批評控方的說法是子虛烏有。

“若無法逮捕我，是你慢了，我並不會躲藏起來。”