阿菲夫：現非適當時機 安華應等黨選後才補選

（檳城13日訊）公青團署理團長阿菲夫認為，公正黨實權領袖拿督斯里安華，應該在黨選結束后才展開補選，重返國會。

他指出，黨要為讓安華重返國會鋪路是無可厚非，但目前不是適當時機。

他昨晚出席由公青團主辦的“輕鬆聚會”上指出，他支持安華通過補選重返國會，過後再出任首相。

他指出，此立場他之前已作出表明，也認同安華競選公正黨主席職的決定。

將競選公青團長

另外，阿菲夫指出，他將在來臨的黨選上提名競選公青團團長職，他更批評，在過去一年來，全國公青團甚至未曾開過會，這種做法是無視條規，也毫無紀律可言。

他說，他曾經針對此事向黨領導層反映，但他關心黨務卻反而被某些高層責怪。

他直言，若由他來出任團長，他將帶領公青團走向正軌，嚴守紀律及條規。公青團猶如一支軍隊，是要與敵人打仗的，軍隊怎麼可以沒有紀律？

另外，有意競選公青團署理團長的雪州鵝嘜斯迪亞州議員莫哈末希爾曼說，公青團必須成為黨有利的臂膀，敢于批評母體並對黨領袖提出意見。

他指出，巫青團前團長凱里就曾說過，他因為未對黨領袖說出真相而后悔。

“我們必須敢於發表，點出黨的問題，讓黨持續強大，才是青年團應扮演的角色。”

出席者包括競選公青團中委的王澤欽、依扎、菲道斯和賽夫。