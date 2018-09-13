張志堅澄清艷照門是假新聞 妻無開設臉書帳號

（怡保13日訊）社交媒體臉書瘋傳自稱是人力資源部長政治秘書張志堅的太太姚絲燕的貼文，指丈夫有外遇，並上傳已被蒙掉雙眼的女子人頭照，以及一張蒙面女子挨在一名男子肩膀的“艷照”。張志堅今日簡單的回應，指妻子並無開設臉書戶頭，照片中的女子也非妻子，指是假新聞。不過，他不願揣測幕後黑手的動機。

張志堅挑出貼子中拼錯了他的英文姓氏，其“Cheong”變成“Cheung”。“哪有可能妻子會寫錯我的名字？”

他聲言，為妻者會通過這種手法告誡所謂的第三者，既匪夷所思，也不合邏輯。

這個以姚絲燕名義開設的臉書帳號，最早設定公開的貼子是7月13日發出，而且只有4個公開貼子，沒有個人照。

照片女子非妻子

在表明是張志堅太太的貼子中，內容以中文和馬來文書寫，中文提到：“我是人力資源部長政治秘書張志堅太太，今天在這里公開向所有小三、小四与小五做一個鄭重的提醒。我先生張志堅決對不敢也不可能更沒本事和我离婚与妳們在一起。這十多廿年來多少女人找上門，對于他在外面的情史我早已習慣成自然了，妳們別再痴心妄想。請各位太太和姐妹們替我轉發。万分感激，謝謝。”

貼子也附上一張蒙掉雙眼的女子人頭照，以及一張蒙面女子挨在一名男子肩膀的照片。

這則貼子於本月8日下午4點39分公開發佈，據悉，貼子原本附上一張一對男女親密的合照，但照片已被移除。

截至今天中午1點，已有58則留言，有的認為是假帳號，一些是看成假新聞。

妻指遭冒名開帳號

張志堅的太太姚絲燕揭露，她遭不明人士盜用名義開設臉書帳號，發出的貼子內容和照片都是不實，子虛烏有的。

她今日透過電話接受簡短的訪問說，她與丈夫育有一名兒子，目前還在唸大學，一家三口樂也融融。

“自從丈夫到布城出任人力資源部長古拉的政治秘書後，每日工作行程排到滿滿，一星期7天，一天24小時都不夠用，他需要挺住，不要被無中生有的流言蜚語擊倒，我和孩子成為他最堅強的後盾。”

姚絲燕指出，謠言止於智者，讓風波平息下來。

古拉指交警調查

（布城13日訊）人力資源部長古拉指出，有關政治秘書張志堅的艷照事件，其實是兩年前的舊聞，當事人早已向警方報案。

“不過，警方目前還沒有提供最新的進展，因此，我不會對採取任何行動，一切交由警方調查。”

他補充，發佈相關照片的臉書戶頭其實是假賬號。

他今日在世界反童工日活動上受詢時，如此回應。