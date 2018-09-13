燕子浩劫 燕窩賊太猖獗 每天爆竊20屋







（雙溪大年13日訊）相信是由熟悉燕窩行業的幕後集團操控的燕窩賊，過去4年在全國幹下超過千宗爆竊燕屋的案件，保守估計每天發生20宗燕屋爆竊案，偷燕賊毀巢取絲的手法使到幼燕死亡超過百萬隻，一年損失逾千萬令吉。

馬來西亞燕業總會署理主席甄明添說，若平均以每隻燕鳥壽命10年，一年築巢3次，每年總損失過億令吉，這對國家而言，也是一大損失。

毀巢致逾百萬幼燕死

甄明添指出，根據該會搜獲的資料顯示，全國有多個類似操控燕窩賊的非法集團，有一些手下甚至分成4至5組，在全國各地爆竊燕屋。

“燕窩賊就算失手被捕，也有幕後老闆保釋外出，然後又再到其他地方干案。”

竊賊破壞燕屋器材

馬來西亞燕業總會一眾理事今早召開記者會說，燕屋爆竊的犯罪活動日益猖獗，不法之徒似乎有組織性的進行，令人防不勝防。

該會總會長卡茱米說，不法之徒為盜取燕窩不惜毀巢，使幼燕屍遍滿地慘不忍睹，若不加以遏止，最終將使我國金絲燕滅種。

卡茱米說，竊賊無論大小燕窩都要，尚未成長的幼燕則被丟棄在地上，使到母燕無法餵養，最終一一死亡，他們同時還大肆破壞燕屋的器材，令燕農的損失雪上加霜。破壞燕巢盜竊燕窩活動若不加以遏止，我國的燕子將面臨浩劫，存在著10年後面臨絕種的危機。

此外，她披露，雖然較早前業者已經作出相當多投報，惟情況並沒有改善，故希望新政府成立後，警方及有關政府部門會給予重視。

“大馬是世界第二大燕窩出產國，平均每月出產50至60噸燕窩，如果竊賊沒有加以無辜的殺害，相信這個數目會到達每月100噸。”

她說，隨著關丹燕商公會名譽顧問李廣興擒燕窩賊遭刺傷事件發生後，業者感到事態已經非常嚴重，故呼籲政府修改法令，加重偷燕窩刑罰，並希望農業部及內政部密切關注，以解決燕農問題。

盼農部內政部密切關注

該會顧問拿督巴杜卡馬興松說，偷燕窩的懲罰與普通偷竊案的懲罰一樣，不法之徒根本不會畏懼，且他們背後或有大集團操控，即使被捉，也只罰款了事，較後又再捲土重來。

因此，他建議政府以更嚴厲方式，包括施行鞭笞懲罰偷燕窩賊，並對收購賊贓者加以雙倍鞭笞，殺一儆百。

馬興松建議加重刑罰

他說，業者是防不勝防，只要燕窩賊潛入燕屋，他們就會破壞所有防盜系統，包括將整個攝錄及電腦系統取走。

“他們連燕屋內是否有燕窩，有多少燕窩都瞭如指掌，得手後下個月繼續來偷。”

他說，普通燕窩商採燕過程都小心翼翼，盡量維持燕窩形狀的完美，因此，只要是行家，一看燕窩的形狀就知道是否是賊贓。

另一方面，他認為，即使一旦竊賊被逮捕，當局只援引較輕微的犯罪條文提控，使干案者的後台老闆繳付些許罰款，就可以讓犯罪者逍遙法外。

因此，他呼籲全國燕農站在同一陣線上，團結一致，向有關政府部門請命，共同與竊賊對抗。在場者計有該會副主席紀天榮及馬裕展，以及財政許德權等。