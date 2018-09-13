徵不徵服務稅引混淆 同款香煙兩種零售價







（檳城13日訊）同一款香煙出現兩種零售價？零售香煙究竟需不需要被徵收6%服務稅已引起混淆！

光明日報今日接獲讀者申訴，指在喬治市紅園美食坊購買20支裝的Mervius Original香煙，除了煙草公司定下的17令吉50仙售價，還被額外徵收6%服務稅，即1令吉05仙，最終總收費為18令吉55仙。

源頭已徵銷售稅

針對此投訴，光明日報記者今早抽樣走訪檳島中路多家咖啡店、小販中心、連鎖扁擔飯餐館、連鎖便利店及報紙攤，受訪業者都表示，香煙在源頭即煙草公司的階段已被徵收10%銷售稅，身為零售業者的他們都根據煙草公司定下的零售價售賣，沒額外徵收6%服務稅。

此情況造成比如20支裝的Mervius Original香煙出現17令吉50仙及18令吉55仙，兩種零售價。

餐館賣煙豁免服務稅待憲報

檳州關稅局官員受訪時說，根據目前條例，年營業額超過150萬令吉的餐館就須註冊成為銷售及服務稅商家，需徵收6%服務稅；至於財政部長林冠英日前指將豁免餐館業者銷售香煙服務稅的方案，則有待憲報。

被詢及有些業者對零售香煙徵收6%服務稅，有些業者則沒有徵收6%服務稅，兩者是否抵觸了條例，這名官員沒給予明確答复。

撇開在零售階段是否徵收6%服務稅的混淆，可以肯定的是，香煙零售價從9月1日起已經調漲了。

各大煙草公司包括大馬英美煙草（BAT）及日本煙草（JTI）公司之前都已發布文告及新售價列表給零售業者，一一列出各種香煙的新售價。煙草公司在文告中指出，在SST 1.0時代，香煙被徵5%銷售稅；在GST時代，香煙則被徵收6%消費稅；如今來到SST 2.0時代，被徵稅務進一步提高至10%銷售稅。

煙草公司認為，政府提高煙草稅務將加劇走私香煙問題。

紅園美食坊營業額逾150萬

紅園美食坊因年營業額超過150萬令吉，所以在該中心售賣的20支裝的Mervius Original香煙，每盒為18令吉55仙。

該中心負責人羅清俊說，因為該美食坊的營業額超過政府的限定，所以原本售價17令吉50仙的香煙也因要繳付6%銷售及服務稅。

他指出，除了香煙，該美食坊的飲料也需徵收6%服務稅。

他認為，銷售與服務稅不應僅針對年營業額超過150萬令吉者，政府此舉並不公平。

“我們的飲料及香煙等都比其他餐廳或零售業者貴，這會影響我們的生意，在9月1日後，我們的營業額下跌了近20%。”

他說，為避免引起顧客的誤會，該美食坊有在一些角落處掛上“價格不包括6%服務稅”的布條。他指出，這十多天來他們常接到顧客的投訴，責問該中心為何徵收6%稅務稅，面對此責問，該中心職員唯有耐心的向顧客解釋。

“我們正考慮是否還要繼續售賣香煙。”