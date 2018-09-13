【英超聯賽】9月份爭冠最關鍵期 紅軍不能輸熱刺

（利物浦13日訊）經過兩週的休歇，第5輪英格蘭超級聯賽本週末重新續賽，領頭羊利物浦將作客惡戰托登罕熱刺，利物浦名宿約翰.阿爾德里奇認為，利物浦若想要奪冠，本輪對熱刺絕對不能輸。

約翰.阿爾德里奇是為《利物浦回聲報》撰寫的專欄中這麼分析。阿爾德里奇寫道：“接下來的一個月，對利物浦隊非常重要，首先要從打熱刺開始。”

“接下來的幾周，利物浦還需要在歐冠和英超雙線作戰，分別對陣巴黎聖傑門、切爾西、那玻利、曼市，這個月這幾場比賽，就能看出利物浦在本賽季的走向。”

“利物浦必須要謹慎看待每一場比賽，絕對不能鬆懈。盡可能的保持不敗紀錄非常重要。重要的是不能輸球，尤其是對陣強隊。去年熱刺從我們身上拿了4分，今年絕對不允許這樣的情況再發生了。”他強調。

“利物浦需要從熱刺身上取分，這樣才能確保賽季結束時，我們能排在他們前面，對陣曼市和切爾西也一樣。我們已經看了熱刺踢曼聯的場面，他們絕非等閒之輩。如果這一場比賽你鬆懈了，那麼他們會讓利物浦付出像上賽季一樣的代價。”

奧利弗執法刺軍大戰

“去年之前，利物浦對陣熱刺的成績非常好。我們在白鹿巷球場取得許多不錯的成績。但我對利物浦上賽季在溫布利的失利難以接受，但是如今紅軍看來比上賽季更好了。”

“紅軍後防線如今有了領袖，門將也很不錯。克洛普必須要充分利用本身優勢來對抗熱刺，他們的埃里克森、盧卡斯、凱恩和阿里都可以在進攻三區造成威脅。”

另一方面，英超聯盟已經公佈了英超第五輪的裁判人選，其中最受關注的熱刺大戰利物浦由名哨奧利弗執法。

奧利弗被視為英超目前最受器重和最出色的裁判之一。上賽季，他就被英足總選為執法足總杯決賽。這場熱刺和利物浦的交鋒，兩隊高強度的交鋒，將給奧利弗帶來不小的考驗。

此外，曼市主場迎戰富罕，阿特維爾將執法。曼聯客場挑戰至今仍保持全勝的沃福特的比賽，主裁判是麥克.迪恩。切爾西主場迎戰卡迪夫，摩斯將是主裁判。阿申納客場挑戰紐卡索，由普羅伯特主吹。