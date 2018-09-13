湘漢疑患絕症報復社會 開車衝撞砍人11死44傷

（長沙13日訊）中國湖南省發生汽車撞人事件，一名男子開車衝入當地一個廣場撞向人群，之後再下車揮刀砍人，造成至少11人死亡、44人受傷。肇事男子當場被捕，有消息指他罹患癌症，並有多項刑事犯案紀錄，因此想報復社會。

事發於昨晚7時40分，衡陽市衡東縣有一輛紅色路虎SUV車突然高速衝入濱江廣場，大批人群宛如保齡球瓶被撞倒，司機隨後下車持刀追砍民眾。

據目擊者表示，當時廣場上有很多人在散步或跳廣場舞，突如其來的攻擊造成現場一片混亂，許多人尖叫、驚慌走避。事發後公安趕到，與在場民眾一起制伏該名司機，另有消息指司機遭現場民眾圍毆。

從民眾拍到的照片和視頻可見，肇事SUV車頭撞毀，多名傷者浴血倒在地上，多輛救護車過後將傷者送到衡東縣各個醫院。

屢次犯罪入獄

警方表示，肇事司機是54歲的陽贊雲，曾屢因犯罪入獄，包括故意傷害、販毒、縱火、敲詐勒索和尋釁滋事等罪名，今年1月才因犯尋釁滋事罪被判囚1年半，暫時未情況他為何提前出獄。有消息則指，他因罹患癌症而想報復社會。

另有媒體報導，指陽贊雲行兇前故意把車子先停在廣場附近埋伏，待晚間飯後人多時直接開車衝撞。

衡陽市檢察院和衡東縣檢察院高度重視此案，官方稍後將發布調查情況。