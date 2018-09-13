讓外國人轉換本地駕照 12交局官涉貪被捕





（布城13日訊）12名陸路交通局官員在發出駕駛執照時涉嫌貪污和濫權，讓沒有外國駕照的人士，通過外國駕照轉換程序取得本地駕照，而被反貪會一併逮捕。

交通部長陸兆福在記者會上說，這些人甚至沒有到過外國或不曾在外國工作，無需上課和考試就獲得駕駛執照。他說，涉嫌的官員來自玻璃市、霹靂、森美蘭、沙巴和砂拉越。

他說， 一般上都是跑腿先在社交媒體刊登廣告，有興趣的人聯絡跑腿，以現金支付一半的款項，交上大馬卡副本。

他說，跑腿交錢給“內應”，等駕照證件獲發放後，跑腿收餘款和把駕照交給申請者，這也被稱為會飛駕照（lesen terbang）。

他指出，日後只有JPJ州分局才可以外國駕照轉換手續，各地區分局（cawangan）禁止處理。

1.4萬人申請黑市駕照

持有人受促一個月內自首

陸兆福說，目前大約有1萬4000人申請這種黑市駕照，當局給予一個月時間讓這些人自首，協助當局調查，當局不會對他們採取行動。

“這些駕照持有人也有錯，可以在相關法令下受對付，我們給予他們一個月交回駕照，期限一過就會採取行動對付，我們擁有這些人的資料。”他說，駕照是真的，但是資料卻是經過竄改，讓沒有出國的人可以“用外國駕照轉換為本地駕照”，坐在家裡就可以等到駕照郵寄到家裡。