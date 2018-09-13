美東怪獸颶風減弱為2級 山竹威脅菲1000萬人









（馬尼拉、北京、華盛頓13日訊）太平洋及大西洋同時遭遇超強颱風及颶風夾擊，令全球籠罩在天災即將到來的陰影中。繼“百里嘉”登陸中國廣東之後，颱風“山竹”目前已逼近菲律賓及台灣，威力逐漸增強。菲國救援人員警告，“山竹”預料本周末登陸菲律賓北部，可能帶來洪水暴發、山泥傾瀉等災情，威脅近1000萬居民。

至於逐漸逼近美國東岸的颶風“佛羅倫斯”，昨天集結於北卡羅來納州威明頓市東南方，風力強度已由4級減弱為2級，但它的環流仍不斷擴大，而且可能轉往西南方向移動。國家颶風中心（NHC）表示，“佛羅倫斯”周四晚或周五登陸美國海岸時仍然極具威脅，強風暴雨或帶來巨大破壞，向南、北卡州等地逾千萬居民發出警告。

目前，“山竹”正以每小時205公里的風速穿越太平洋，陣風達到每小時255公里，預料將是2018年最強颱風，今天最高陣風增強至每小時270公里。

防範“山竹”來襲，台灣最快明天清晨5點半發布海上颱風警報，預料後天會登陸菲律賓呂宋島北端，並且於16日登陸廣東沿海。菲國當局已派遣緊急求援人員戒備，紅十字會估計有300萬人居住在颱風移動路徑而受影響，擔心另外700萬人亦會受災，因為呂宋島中部已因季風造成大面積淹水，“山竹”預料會加劇災情。

馬尼拉民防辦公室表示，當局在受影響城鎮準備好將政府大樓作為疏散中心；儲備糧食和其他緊急物資，以及準備救援隊伍和裝備。

百里嘉登陸廣東湛江

同時，今年第23號颱風“百里嘉”遠離港澳之後，於今早8時30分在廣東湛江市沿海登陸，中心附近最大風速為10級，南海北部、廣西沿海、廣東中西部沿海和雷州半島等地出現大風，廣東西南部、廣西南部、海南北部有大雨至暴雨。

北半球熱帶氣旋九星連珠

全球暖化導致極端天氣，正值風季的北半球本週同時遭受風暴威脅，而Jamaica Weather貼出一張衛星影像，顯示全球熱帶地區正出現大大小小共9個具威脅的氣旋或潛在氣旋，包括尾隨在“百里嘉”及“山竹”之後的潛在氣旋“Invest 91W”，以及在墨西哥灣出現的潛在氣旋“Invest 95L”，蔚為奇觀。