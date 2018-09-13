【電召車司機的故事(3)】 評分過低或失津貼 黎志強啞忍無理乘客





電召車手機應用程序上的星星評分，對司機的影響有多大？有些乘客無理發洩情緒，動輒給司機負評，其實這不只是發洩自己的生活壓力如此簡單，分分鐘還會連累拼命駕車賺錢的司機，無辜失去一星期的獎勵津貼。

當電召車司機，真的有外人看的如此光彩輕鬆嗎？服務業強調顧客至上，各種委屈只能啞忍，這點在自由攝影工作者黎志強（45歲）加入Grab電召車行業后，更有深刻的體會。

坐在司機座的日子，不只是兜風、與雲月齊奔的浪漫，背後還有生活的壓力、乘客的脾氣，為了生活，每人都要沉住氣。且聽黎志強道出有些乘客如何濫用星星評分制度，司機們又如何巧妙破冰，保住拼了整個星期才有的獎勵津貼。

乘客失誤司機買單

黎志強坦言，當初若非差點到了走投無路的時候，也不會有勇氣去嘗試當電召車司機。他說，當初眼前可選擇的工作，確實沒有一份的收入會比當電召車司機高，工作時間也最有彈性。

但說到這一行的辛苦，當了1年司機的他，認為這份工作不能致富，卻也可以維持生活，只是長期坐在司機座上並不舒服，加上還要應付無理取鬧的乘客，他聲稱並沒有視電召車司機為終身職業。

黎志強在這之前是名專業攝影師，後來自己出來當自由工作者，為了幫補生計，一年前也暫時放下相機，握起駕駛盤，尋找資源繼續人生夢。

像他這樣的全職司機，最在乎的是每週的星星評分指數。他說，若那一周的星星評分平均跌至4.7（5為滿分），那他就會失去那一周的公司獎勵津貼。這筆錢對兼職司機來說也許可有可無，但對全職司機來說，卻是主要收入的一部分。

黎志強無奈地說，若真是自己服務不好、態度不好導致評分下降，這他心服口服，但不少乘客卻單純以個人心情評分，很多時候甚至錯不在司機，是乘客自己失誤在前。

勢利眼乘客以車評分

他舉例，有的乘客在司機抵達接載地點后，5至10分鐘后才曼斯條理從住家樓上下來，期間一再要求司機一等再等，希望司機不要取消接載訂單。

“上車后，忍不住說了乘客幾句，希望他下次準備好了才打車，客人就馬上不爽了。他的不滿不一定是現場強詞奪理，而是之後反映在星星評分上。”

他說，這時候，司機只能委屈往肚子裡吞，因為電召車公司不會理會乘客給予的評分是否公允。

黎志強還遇過“以車評分”的勢利眼乘客。

“有些乘客是看車給星星的，看你駕的是本地廉價車，就給兩顆星星，如果駕的是外國名車，他覺得坐得很舒服，就給5顆星星。”

他說，有的乘客更情緒化，看心情給星星，心情不好時諸事看不順眼，司機一旦載到這樣的乘客，只能自嘆倒霉，旅途中的言行只好一再小心再小心。

他不否認，有些乘客會濫用星星，因為不管怎樣，錯的永遠是司機，因此一年的電召車經驗，他已鍛煉百忍成金，若非十分過份，都盡量不跟乘客計較。

或許有些乘客會問，難道要司機等5到10分鐘，有錯嗎？他解釋，如果每名乘客都是先用手機打車后，才慢斯條理打點出門，那司機一天接載10名乘客的話，等於每天需要花50分鐘等候乘客下來，這對時間就是金錢來說的全職司機來說，非常損失。

一般而言，乘客都會在出門時才打車，除非遇到塞車，否則以Grab電召車為例子，司機一般在訂單發出后的5分鐘內就會抵達載客。

幸好，縱然曾經遇過無理取鬧的乘客，但黎志強至今還保得住每周的獎勵津貼。

“曾經最糟糕是，一天下跌0.07分，我也不懂做錯了什麼，雖然不大肯定是哪位乘客，但大概猜到是哪個。大家也是在討生活而已，那時心情確實低落，但若乘客無理給差評，我也不能做什麼。“

他說，一般星星評分下降0.01、0.02分、或者評分下到4.8分時，司機就會有意識地鼓勵乘客給5分好評，慶幸是大部分乘客都是友善的。

難忍乘客亂丟垃圾

第二最難忍受的乘客，就是慣性把電召車司機的車當作垃圾桶的，在車上吃東西就算了，還把垃圾留在車上。

黎至強說，這類顧客，各族都有，有本地人，也有外勞人，代表缺乏功德心者也是不分族群與膚色的。

“有的在車上吃糖果、吃雪糕，他下車后，就會看到車後座留下很多糖果紙、冰淇淋杯。”

還有一類乘客，就是專門佔司機便宜，故意點錯目的地，比原本要去的目的地距離近1、2公里，籍此省下1、2令吉的車資。

遇到這類拗客，抵達原定目的地時才跟司機說不小心點錯，真正要去的地方在“前面”。

“通常距離沒有太遠的話，就勉強睜一隻眼、閉一隻眼。若實在很有距離，就會要求另外收費，有些顧客自知理虧的就還好。有的就給得很不甘願，這時你就要預備星星有可能要掉了！”

若有顧客忘記打星星，會否影響司機的星星平均分數？對此他表示不太理解，但相信影響不會比很低分的差評來得大。

吉打司機來檳競爭

目前越來越多人投入電召車行業。黎志強說，最近很多吉打的司機跨海駕車，因為吉打的顧客很少，因為他們很多選擇每週在檳城住幾天，或者每天長途來回賺錢。

黎志強：勤力駕車，有苦有累，但還是可以生活。

“通常這都是全職司機，很拼命駕車。雖然現在競爭大，但只要勤力做，還是可以生活。”

但所謂的勤力駕車，也是有代價的。他曾試過一天駕車長達8小時，結果收工時覺得世界在天旋地轉，看的東西都在團團轉，嚇得他馬上去看醫生。

“那時整個人是晃的。很多人以為我們很好做，只是苦沒有人知道。但目前還是會暫時做這份工作，有做有錢，沒做沒錢，就這樣而已。”

如今本地電召車市場暫時由Grab獨霸，他希望未來有更多電召車公司可以崛起，有競爭的市場不但對司機有利，對乘客也有利。