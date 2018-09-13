中嚴推藝人責任榜 大咖不及格 范冰冰零分

（北京13日訊）在官方眼中，大多數演藝圈大咖都不及格！

范冰冰因涉嫌逃稅、貪腐及銀行超貸事件等罪嫌，聲望跌到谷底。日前中國官方為了提高藝人的社會責任感，首度公布藝人社會責任排行榜，果不其然她以零分墊底，不過令人驚訝的是，所挑出具影響力的100位明星當中，竟才9個人超過60分及格，台灣藝人僅有林志玲及格。

最近中國當局公布一份“中國影視明星社會責任研究報告”，挑出在有影響力的100位藝人，以“負責任作品”、“公益慈善”及“守法合規”作為指標，涵蓋捐款、違法行為等，前5名依順為徐崢、TFBOYS王俊凱、TFBOYS易烊千璽、張藝興、TFBOYS王源；范冰冰落難之際，不僅墊底成了最後一名，還被打了“0”分，反而是她的男友李晨以61.8分排名第7名，是9位及格藝人的其中一位。

港台僅林志玲過關

這份排行榜裡，僅9人達到60分及格標準，其中港台部份中，只有林志玲及格，分數61.49位居第8名，其他如王力宏以41.57分登上36名、周杰倫只拿到4.76分排名79、彭于晏2.38分排名88，最讓人感到驚訝的是在中國捐建100間小學的古天樂，也只有19.76分排名65名，一向熱心公益的劉德華僅16.19分；周星馳只有1.19分倒數第三，這些大咖等於是被官方認證徒有錢財，卻對社會沒有貢獻，實在尷尬。