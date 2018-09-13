3型號 有金色 最大6.5吋 新iPhone貴達6千

















（加州13日訊）蘋果公司今天凌晨1時在矽谷總部舉行發表會，共推出3款新iPhone和Apple Watch，外界先前認為蘋果公司只對現有規格小幅改款的預期獲證實。

路透社報導，在那斯達克交易所掛牌的蘋果股價下跌0.9%。

新款iPhone是根據去年發表的iPhone X，命名為iPhone XS、iPhone XS Max以及iPhone XR。其中iPhone XS擁有5.8吋熒幕，iPhone XR為6.1吋以及iPhone XS Max則是6.5吋，符合華爾街的預期。

XS Max 6.5吋熒幕

iPhone XR比iPhone 8 Plus的熒幕更大，6.1吋LCD熒幕，有黑、白、藍、黃、珊瑚及紅色共6種顏色。iPhone XR採鋁製外框，搭配最先進的液態視網膜技術。iPhone XR沒有home鍵，FaceID解鎖，也使用7奈米制程A12 Bionic晶片。主相機為1200萬畫素單鏡頭，使用全新感光元件。

兩款新iPhone XS和 XS Max搭載有機發光二極體（OLED）面板。兩款OLED版iPhone規格大致一如市場預期，採用OLED面板的超級Retina顯示器，有5.8吋、6.5吋兩種版本，熒幕也都有“瀏海”，並都具備3D Touch功能，FaceID運作速度也更快。

增512GB容量版

這兩款新手機有金、銀、太空灰等3種顏色，也如市場預測般新增金色，兩款手機也都將首度新增512GB容量版本的選項。這兩款新手機以外科手術級的不鏽鋼製成，保護玻璃採用迄今保護性最強的新材質。

攝影鏡頭系統採用1200萬畫素的廣角鏡，內建新感測器。這兩款手機也有名為“Smart HDR”的新功能，能合併好幾張照片以加強細節，以更強的曝光顯現更多照片暗部細節，在用戶拍照時，會分析多張圖像的最佳環節並合並成一張照片，號稱“開啟攝影的新時代”。

iPhone XS和XS Max將在9月21日上市，9月14日開始接受預購。iPhone XR將在10月26日發售，10月19日接受預購。首批發售30個國家地方為奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、意大利、盧森堡、荷蘭、挪威、葡萄牙、沙地阿拉伯、西班牙、瑞典、瑞士、阿聯酋、英國、澳洲、中國、香港、日本、紐西蘭、新加坡、台灣、加拿大、墨西哥、波多黎各、美國以及美屬維爾京群島。

Apple Watch S4擴大熒幕

新款Apple Watch series 4換上更大熒幕，尺寸規格分別增加至44mm與40mm。讓使用者能透過Apple Watch series 4更容易觀看簡訊內容，或是信件摘要。在錶身部分，則再次加入陶瓷材質設計，讓Apple Watch series 4錶身相對更不容易刮傷。

電池續航時間同樣維持18小時左右。錶身也加入防護系數更高的防水功能，內建動態感測元件更可對應32G加速，提供8倍以上的偵測敏感度，藉此能更精准搜集個人運動數據，包含起蹲、轉身等動作都能精准判斷，甚至當配戴者發生意外時，也能更快藉由內建緊急通報系統發出求救訊號。

新一代Apple Watch series 4可識別心律過低、過高等心跳異常情況，同時也在數位錶冠加入心電圖（ECG）量測功能，讓使用者能隨時透過壓按數位錶冠錶面量測心電圖資訊。

隨著推出新款Apple Watch後，錶款分別提供44mm、42mm、40mm與38mm4種選項，而Apple Watch Series 1則會正式淡出市場。至於錶帶款式除了一般版本，還將額外推出Nike+版本與愛馬仕合作款式，同時也將推出對應錶帶款式。

Apple Watch series 4將以399美元起跳價格銷售，預計從9月14日開放預購，首波上市時間為9月21日。

新款iPhone價格表

iPhone XS

64 GB - $999（RM4,094.74）

256 GB - $1,149（RM4,709.57）

512 GB - $1,349（RM5,529.34）

iPhone XS Max

64 GB - $1,099（RM4,504.63）

256 GB - $1,249（RM5,119.45）

512 GB - $1,449（RM5,939.22）

iPhone XR

64 GB - $749（RM3,070.03）

128 GB - $799（RM3,274.97）

256 GB - $899（RMv3,684.86）