【搖籃基金CEO命案】 警在背包尋獲兇器 匿名者稱曾見嫌犯母子買汽油

（八打靈再也12日訊）在搖籃基金（Cradle Fund）有限公司首席執行員納茲林的妻子的延扣期限即將於週四屆滿之際，警方不但已成功在嫌犯家中的背包尋獲被指致傷納茲林的凶器──箭頭，同時，也有匿名人士報警指曾在案發前看到嫌犯母子到油站購買汽油。

消息稱，警方目前正在尋找這名舉報者，以便向對方錄口供。

“消防及拯救局的鑑證報告顯示死者的手機並未發生爆炸，而引發死者房間起火的源頭是汽油，另外，法醫剖驗報告也顯示死者頸項有箭頭造成的傷口。”

警方在獲知納茲林的頸部出現被箭頭弄傷的傷痕後，即於上週扣留其2名正在學射箭的繼子協助調查。

2繼子獲釋

不過，警方扣留死者2名年齡分別為14及16歲的繼子助查時，引發家屬不滿，並譴責警方為2名少年戴手銬的作法已違反兒童保護法令。與此同時，一些非政府組織也手持大字報抗議警方此舉，而“父母、朋友和家人”組織發言人法依扎娜稱則說，他們強烈反對警方替2名少年戴上手銬。

過後，沙亞南高庭法官拿督阿都卡林也以警方申請延扣兩名少年的理由不充分為由，諭令警方馬上放人，因此，兩名少年已於週三下午5時獲釋。

“既然致傷納茲林的凶器已經被尋獲，所以，警方沒有必要再扣留兩名少年。”

47歲的納茲林是於6月14日被發現死於珍珠白沙羅半獨立式排屋樓上的主人房，當時，他受困於起火的房中，且身體有高達30%面積被火燒傷。