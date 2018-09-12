安華：僅限涉及公司合約 取消項目不影響中資

（八打靈再也12日訊）人民公正黨候任主席拿督斯里安華說，馬來西亞政府所取消或展延的中國支持的數項大型項目，僅限於與相關公司簽訂的合約，不影響馬來西亞和中國的關係或來自中國的投資。

他昨天在香港舉行的CLSA投資者論壇強調與保證，儘管取消了包括耗資逾20億美元的石油天然氣管道等中國支持的大型項目，但對於來自中國的商業活動，馬來西亞政府依然保持開放的態度。

根據《南華早報》報導，安華在將近80分鐘的發言中，強調馬來西亞與中國、日本和韓國的關係，是最重要的外交事項。

他說，馬來西亞必須促進雙邊關係、區域（關係）、貿易及投資，而“中國恰好是一個偉大的經濟體，我們需要的鄰居不僅是要繼續我們的關係，但也促進我們的這種關係。”

中日韓關係優先

他坦言，過去有些交易確實受到爭議影響，首相敦馬哈迪也已採取強硬做法，取消了一些項目。不過，這僅限於與相關公司簽訂的合約，並不影響與中國的關係或影響來自中國的投資。

“我想在這個區域，在我們與西方國家、美國和歐盟保持聯繫，我們當然是優先和中國、日本、韓國的關係。”

詢及為什麼新加坡沒有被列入（優先）時，安華說，肯定會有一些“鄰居之間的誤解”，但他也說，獅城（新加坡）在這期間仍然是一個“偉大的夥伴”，他將會努力實現兩國之間更緊密的聯繫。

審查前朝可疑項目 勿詮釋為冷落中國

在香港接受彭博電視訪問時，安華說，希望聯盟政府僅審查前朝政府批准的“可疑”大型項目，這不應該被詮釋為冷落中國。

他說，馬哈迪在主動訪問中國時，向對方保證雙邊關係，並將會持續與中國的貿易及投資。

他強調，馬哈迪代表馬來西亞的情緒，國家無法在經濟陷入困境時繼續這些龐大項目。

“馬來西亞政府正在關注透明度與減少債務，經濟基本面整體而言夠強。”

與此同時，安華也要那些擔心失去種族優勢的馬來人放心。

在國陣政府時期，安華因肛交罪名被判坐牢，被視為是政治陰謀，但他在納吉領導的巫統在第14屆大選失利後獲得全面特赦。

根據報導，馬哈迪為索回一個馬來西亞發展公司流失在外的45億美元而展開調查。

對此，安華說，馬來西亞無法索回所有損失，但相信可以獲得大部分的錢。

批昂山舒吉毫無作為

馬哈迪曾是安華感到最痛苦的對手，他在競選期間曾說過，若安華獲得特赦，他將會讓位給安華。

安華說，他已經接受國家必須獲救的事實，國家優先。

安華在論壇的問答環節上也對一些領導人的作為，發表意見。

詢及特朗普這名美國領導人時，安華說，他因為期間在監獄，對特朗普了解得很少。

他也批評緬甸的民主自由領導者昂山舒吉，指她在羅興亞危機中毫無作為。