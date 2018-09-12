納吉：沒跟隨油價上漲 我下台了令吉越跌越低

（八打靈再也12日訊）前首相拿督斯里納吉說，馬幣原本應該在第14屆大選後隨著國際油價上漲而回升，可是令吉卻不漲反跌，而且走勢更出現讓人憂慮的反常情況。

他今日在臉書貼文，希望希望聯盟政府能夠考量他對令吉的憂慮，並在造成危害前未雨綢繆。

“希望聯盟領袖在第14屆大選前喊出‘納吉下台，令吉上漲’（的口號），我感到奇怪的是，我已經下台4個月，令吉還是越跌越低。”

在附上兩張令吉於最近4個月以來及2008年至今年兌換美元與國際油價走勢對比的圖表的貼文中，納吉說，根據2008年至今的走勢，令吉的起落與國際油價息息相關，當國際油價上漲時，令吉也會隨之強穩，反之亦然。

他說，令吉在他剛擔任財政部長時期曾因為全球經濟危機而走軟，當時幣值為1美元兌換3.75令吉，敦馬哈迪促他仿效1998年提高令吉幣值的做法。

“可是，我當時（2008年/2009年）在考量外資及國家出口的競爭力後，沒採取步驟讓令吉升值。事實也顯示由2000年至馬哈迪退休的2003年，我國的經濟成長並不好。”

令吉曾在大選前恢復

“令吉幣值於2010至2013年鞏固在1美元對3令吉的水平，政府通過落實有史以來最大的經濟振興計劃，雖然這個計劃成功拯救馬來西亞的經濟，並避免走向衰退，卻也因為提高國家債務而遭到批評。”

納吉聲稱，當時也是令吉幣值最高的歷史時刻，但他從來沒有為此自誇，因為國際油價上漲並非國陣政府和他的功勞。

他說，令吉於2014年杪國際油價大跌時也迅速下跌，他當時頂住巨大的政治壓力，沒有採納馬哈迪時期填高令吉幣值的最簡單做法。

“我當時也觀察到，很多其他國家也沒有填高幣值，例如智利、尼日尼亞、瑞士、烏茲別克、阿塞拜疆、哈薩克斯坦、安哥拉和摩洛哥，因為他們要提高經濟競爭力。”

納吉說，他身為首相，就得考慮國家長遠的經濟利益，沒有因為政治壓力就採取短視的做法，因為這會對國家長期的經濟造成負面影響，而他也因此被批評。

他說，我國的出口於2017年至2018年初上漲十多巴仙，經濟成長也非常穩固，證明他當時的決定是正確的，而令吉也在大選前的4月恢復至1美元兌換3.85令吉。