針對91塊土地買賣案 敦達因與反貪會會面





（吉隆坡12日訊）反貪污委員會今日與政府精英顧問團主席敦達因會面，針對一項涉及吉隆坡91塊土地買賣事件錄取口供。

根據《新海峽時報》，反貪會主席拿督斯里蘇克里帶領3名官員於上午10時40分抵達Ilham大廈，相信是針對前朝政府涉及的可疑土地交易，與達因會面及錄供。

達因的辦公室就在Ilham大廈內，而精英顧問團在成立後的100天期間也在大廈內開會及接受媒體訪問。

達因於昨天在一場與甘榜峇魯居民對話會上，在回應一名居民指責前聯邦直轄區部長涉及廉售土地給朋黨時，指他將針對吉隆坡91塊土地的買賣與反貪會官員會面。

指接手者願歸還土地

“在吉隆坡，該名前部長涉嫌提供（低價出售）91塊土地（給朋黨的公司）。我們（希盟政府）已完成調查，並向反貪會提交了調查結果。

“我將於明天與反貪會官員會面。他們將討論是否應該充公有關土地。有部分人士（接手土地者）願意給回土地。”

“我們將討論是否有人犯罪（針對有關交易）。若有，那麼我們將會採取行動。”

他當時也說，在可疑交易中手的部分土地，是由吉隆坡市政局及土地局官員所提供，其中最大片的地段是坐落在大馬城。

他說，他早前曾獻議將敦拉薩國際貿易中心（TRX）一塊地轉賣給國家石油公司，以便創設一個遺產區，但該公司不接受這項獻議。

在這之前，多名行動黨國會議員包括蕉賴區國會議員陳國偉和甲洞區國會議員林立迎曾投報反貪會，促請調查64片面積達171公頃的土地於2013年以42億8000萬令吉出售給聯邦直轄區基金事件。前聯邦直轄區部長拿督斯里東姑安南被指涉及聯邦直轄區基金的買地交易。

去年，陳國偉曾和士布爹區國會議員郭素沁向反貪會投報，指一名發展商以低於市價5倍的價格，向吉隆坡市政局買下郊外嶺一片7.5英畝的高值地段。