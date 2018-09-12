清蒸魚頭米粉80元 大蝦炒生麵100元 顧客投訴食物太貴 桃園茶樓喊冤稱合理







（檳城12日訊）WhatsApp在分享一則訊息，討論檳城新街桃園茶樓的食物價格，也附上食物及收據的照片，並投訴清蒸魚頭米粉收80令吉及大蝦炒生麵100令吉太貴，針對這起訊息，老闆娘廖女士今日喊冤，並說那是多人份的食物，價錢沒有收貴，也絕對合理。

廖女士強調，該茶樓的清蒸魚頭米粉與大蝦炒生面的單價分別是24及17令吉，但網民看到的照片中的這兩道食物，都是顧客要求的多人份量，所以單據上的價格是合理的。

當天該共有10名中年男子，有幾個還是熟客，要求我推薦夠10人食用的美食。”

她說，她當時推薦的是多人份的大蝦炒生麵、清蒸魚頭米粉、鴻圖面、炒乾米線、水餃湯及時菜，顧客們吃完後還點了幾塊月餅來吃。

食物是10人份量

“其中一個熟客來櫃檯付錢，我還記得當時的價格是392令吉80仙，對方還少了幾令吉。他說不夠錢，問我可不可以賒賬，下次光顧時再還，我也答應他。”

她說，付錢的熟客當時未要求收據，反而是其朋友代為索取，他們一班人離開前也未表示不滿，沒想到2天後，她也從WhatsApp收到該桌食客投訴她上述兩道食物收費過高的消息。

“若以單價計算，我們的清蒸魚頭米粉10人份應該是240令吉，大蝦炒生面10人份也是170令吉，我們是不是還少算了？”

她也希望能通過報章對外澄清，還該茶樓一個公道。