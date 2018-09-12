【歐洲國家聯賽‧A組】世杯亞軍吞6蛋潰敗 鬥牛士太瘋狂

（馬德里12日訊）由恩里克執教的“鬥牛士軍團”西班牙在歐洲國家聯賽A級第4組第二輪一場焦點戰中，主場大發神威以6比0大破新科世界杯亞軍克羅地亞，2戰2勝確定以首名晉級半決賽。

皇馬新銳阿森西奧成為這場大勝的第一號主角，他不但攻進一球，還貢獻了助攻帽子戲法，更造成卡里尼奇送擺烏龍，薩烏爾、羅德里戈、拉莫斯和伊斯科各為西班牙攻進一球。

雙方歷史交鋒6場，西班牙獲3勝1和2負佔據上風，西班牙2次主場取得1勝1負，克羅地亞最近一次客勝西班牙是在1994年。

恩里克讓阿森西奧、塞瓦略斯和加亞輪換出場。克羅地亞方面，拉基蒂奇、桑蒂尼、布羅佐維奇和皮瓦里奇輪換出場，巴塞羅納中場拉基蒂奇獲頒國家隊百場紀念獎座。

開賽第5分鐘，納喬倉促解圍被攔截，拉基蒂奇20碼處弧線球射門擦右側立柱偏出，鬥牛士逃過一劫。第14分鐘，弗爾薩里科接長傳後在禁區右側胸部停球傳中，桑蒂尼小禁區邊緣墊射，皮球再次擦右側立柱偏出，主隊又幸運地逃過第二劫。

阿森西奧進球3助攻

第20分鐘，弗爾薩里科受傷，被羅格換下。第24分鐘，卡瓦哈爾右路傳中，薩烏爾10碼處沖頂入網，西班牙1比0領先。

西班牙隊較後在3分鐘內連進2球，擴大比分。第33分鐘，克羅地亞後場橫傳球失誤，被阿森西奧攔下從25碼處勁射入網，2比0。第35分鐘，塞瓦略斯分球右路，阿森西奧20碼處勁射，皮球擊中橫樑彈回打到卡里尼奇背上反彈入網，3比0。

隨後，阿森西奧右路25碼任意球直接射門高出。卡瓦哈爾禁區右側下底傳中，羅德里戈小禁區邊緣頭球攻門偏出。

第49分鐘，阿森西奧直傳，反越位成功的羅德里戈在12碼處射門，打在卡里尼奇腿上彈進網，4比0。第57分鐘，阿森西奧開出角球，拉莫斯10碼處頂出反彈球破門，5比0。

第59分鐘，布斯克茨被羅德里換下場、蒂亞戈出場換下薩烏爾。第70分鐘，阿森西奧禁區右側傳球，伊斯科擺脫防守後12碼處勁射成6比0。

此後，西班牙原本可再進球，不過羅德里戈內切至禁區弧頂轉身抽射偏出。蒂亞戈禁區右側勁射被撲出，羅德里戈小禁區右側倒鉤射門，被塞瓦略斯不慎伸腿擋出近角。

阿森西奧獲評10分

“鬥牛士軍團”6比0大勝克羅地亞，阿森西奧個人奉獻2球3助攻，直接參與了球隊的5粒進球，閃耀全場。

上半場，阿森西奧讓克羅地亞遭遇了黑色3分鐘。第33分鐘，克羅地亞後場橫傳失誤，阿森西奧斷下一腳遠射，卡利尼奇鞭長莫及；2分鐘後，塞瓦略斯分球給阿森西奧，他內切一腳抽射，球打在橫樑彈入網窩。這兩腳射門接將蒙了克羅地亞。

隨後的比賽，依舊是阿森西奧時間，他用直塞、長傳，下底橫傳分別助攻隊友破門。賽後《阿斯報》形容這場比賽是阿森西奧個人的獨奏會。

如今的阿森西奧已經從一個毛頭小子成長為世界級中場。前腰出身的阿森西奧，可打左右兩個邊路，無論是左路還是右路，他都能發揮盤點優勢。

本賽季，C羅出走意大利，留下7號球衣。西班牙《科貝電台》稱，皇馬本有意讓阿森西奧接過7號球衣，但被他拒絕。阿森西奧認為自己還未到撐起皇馬一哥的實力。

《whoscored》給阿森西奧打了罕見的10分滿分。阿森西奧傳球成功率達到95%，打門3腳進球2個，全場貢獻8次角球中的6個。《馬卡報》稱阿森西奧是西班牙的進攻組織者，他為球隊“提供了生命”。

今年才22歲的阿森西奧，逐漸開始在西班牙國家隊上位，若能保持目前良好的勢頭，他將開啟一個新的時代。

恩里克：皇馬根基組建西班牙

西班牙主場以6比0血洗克羅地亞。恩里克取得兩連勝，他受訪時認為，西班牙隊正走在正確的道路上，也希望球隊能夠盡快復興。

西班牙這兩場比賽給人耳目一新，贏球的含金量相當高，英格蘭是世界盃4強，克羅地亞是世界盃亞軍，但西班牙都一一戰勝了強敵。

恩里克認為，西班牙的蛻變主要是在態度方面。“在這十幾天，我最滿意的是球員們的態度，他們充滿著求戰的慾望。每一人都做好了出場的準備，包括首次代表西班牙的加亞與塞瓦略斯。”

本場比賽，西班牙有6名首發是來自皇馬，恩里克承認，球隊的根基是來自皇馬，“我是圍繞著這批球員建隊的，我感覺非常好。我感覺這並沒有什麼問題。最主要的是我們是一支團隊，每一名球員都需要為球隊做好付出的準備。”