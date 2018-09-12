【高雄冰箱藏屍命案】案情大逆轉 長子認謀財買兇弒父

（高雄12日訊）台灣高雄發生的冰箱藏屍命案，案情大逆轉，檢警昨天相驗發現死者頭頸後方有不明鈍器傷，查出全案是預謀犯案，涉案的長子應訊坦承，因覬覦祖母要留給父親的200萬元新台幣（約27萬令吉），加上不滿父親管教，所以與兩名友人談妥，各付2人50萬元（約6.7萬令吉），由兩人替他殺父，並共同藏屍自家冰箱。兒子還咬出母親負責把風，但母親否認。

警方昨天一度對外公布稱，該名24歲的長子因阻止父親家暴，錯手將父親殺死。但因死者屍體有多處不同形式傷口、傷痕，檢警懷疑母子倆供詞有保留，除了決定明天解剖複驗，經追問長子供出另有高姓、蔡姓2名共犯，他以每人各50萬元代價買兇，合力殺害死者。

覬覦祖母遺產

3人進入死者房間聯手殺害死者後，先將死者窩藏在3樓浴室，兩三天後，再放入冰箱藏放。

據報，父親三年前曾繼承4000萬元（約539萬令吉）遺產，但死前一段日子已將之揮霍一空，更欠下一堆債。然而，兒子得知父親還能從祖母名下獲得遺產，加上不滿父親家暴，於是找來2名友人幫忙弒父。至於洪母不僅知情，還幫忙在門外把風，事情並非先前所說因不堪家暴錯手弒父。

屍體先藏浴室再藏冰箱

洪婦說，長子買兇花100萬元，這筆錢是她和長子一同到友人住處拿的，其子並把錢轉交給高姓、蔡姓友人，作為殺害其夫的酬勞，至於高、蔡2人後來拿了多少錢，她並不清楚。洪婦堅稱只是知道兒子等人要殺害其夫，但她未參與、也未共謀。

高雄地院認為洪婦和大兒子兩人供詞避重就輕，並有蔡、高兩嫌複訊，認為涉案情節重大，並有串證之虞，今天凌晨裁定羈押禁見。今天上午，蔡、高2人嫌被警方依殺人罪，移送高雄地檢署複訊。