怪獸颶風續增強 美東540萬民眾受威脅

（華盛頓12日訊）位於大西洋的4級颶風“佛羅倫斯”繼續增強，威力逼近最高第5級別，加速撲向美國東岸。首都華盛頓、北卡羅來納、南卡羅來納、弗吉尼亞及馬里蘭州宣布進入緊急狀態，540萬人受到威脅，逾百萬人疏散。

“佛羅倫斯”的環流廣闊，直徑達到800公里，比2005年重創美國南部的5級颶風“卡特里娜”還大，預計會在當地時間週四晚或週五在北卡及南卡羅來納州一帶登陸。聯邦緊急事務管理署稱，這可能會是南、北卡羅來納兩州有史以來，面臨最危險的暴風威脅，兩州內陸或因連日下雨而出現嚴重災情。

國家海洋及大氣管理局預測，北卡羅來納州部分地區的降雨量可能高達500毫米，弗吉尼亞州、馬里蘭州及華盛頓等地，雨量亦可達250毫米。

特朗普勸民乖乖疏散

總統特朗普在白宮接見聯邦緊急事務管理署署長朗恩，了解防風工作的進度，呼籲居民聽從指示疏散。因應颶風來襲，他已取消周四與周五出席到密蘇里及密西西比州的行程。

北卡羅來納州長庫珀形容指，最高風速達每小時215公里的“佛羅倫斯”是“怪獸”，與南卡、弗吉尼亞州呼籲170萬人撤離。他說，“這不是大家可以待在家挺過風暴的情況。這是歷史性風暴，一生一遇的風暴。”

隨著颶風迫近，多家航空公司開始取消航班，南卡羅來納州查爾斯頓國際機場的跑道，週三午夜起關閉。

損失或達7千萬

美國地產業數據公司CoreLogic估計，“佛羅倫斯”可能造成美國東南地區75.9萬棟房屋損毀，財物損失或達1700億美元（約7054萬令吉）。