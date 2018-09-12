【電召車司機的故事(2)】要比男司機警戒 機智喝止乘客摸腿







人生想換跑道的時候，目前的工作一刻都不想待下去，新工作又還沒有著落，該如何是好？電召車行業，成為許多人的過渡期選擇。29歲的蔡美晨，早前就是在這樣的人生尷尬過渡期中，撐起過了夢想的暫時的空白，也剛好見證本地電召車行業如何從Uber轉型到如今Grab的獨霸天下。

一年的日子裡，美晨駕着自己的小轎車——第二國產車威華VIVA加入電召車行業，有時載着一車謙謙有禮的溫情，有時也載着滿腹心酸。

基於目前最流行的Grab電召車公司不再接納威華車款，尚有2年車貸未還清的美晨不願為此勉強再供新車，2個月前已暫別司機行業。

不想換車暫停駕Grab

蔡美晨接受訪問時，笑說自己一年多的電召車司機經歷過得還算平順，就算曾發生險遭不懷好意的客戶“摸腿”的經歷，但臨危不亂的她依然機智避開，成功嚇阻對方。

雖然美晨現在已找到化妝品銷售這份工作，人生路上繼續前進，但如果不是Grab電召車不再接納威華轎車，她如今應會繼續駕電召車，不管是以正職或副業形式。

她說，約1年多錢，萌起想換工的念頭，當時苦於還未找到適合的工作，為了生活只好咬緊牙關。

後來經朋友介紹，她毅然加入當時仍未與Grab合拼的Uber電召車行列，給自己的生活多開一個窗口，雖然自認對司機這一行業毫無認知，也不大熟悉許多路線。

“有手機的衛星導航可以做指引，但當時也不大熟悉怎麼操作，因為平時並不長駕車出門。”

長得斯斯文文，話也不多，但投身電召車服務業后，依然會遇到許多無理取鬧、心情不好時拿司機出氣的乘客。

她說，一年的司機經驗，感受最深的莫過於無緣無故遭顧客“大小聲”辱罵了。

“有時只是接載地點的問題，是乘客自己設置了錯誤的地點，不說理的乘客反而會責怪司機。但我們又能做什麼呢？畢竟接載地點是乘客自己設定的，費了一番功夫協調好后，還要莫名其妙被罵。”

無論如何，顧客永遠是對的，尤其是乘客對司機的星級評分也會影響司機的收入與評語，因此美晨遇到無理之事，只好選擇沉默。

除了受氣，女司機還要提防有些男乘客有意無意伸出的“咸豬手”，這是比男司機更需要加倍的警戒心。

須防男乘客鹹豬手

社會依然充滿良善的，蔡美晨說一年多的司機生涯裡，只遇過一次大膽妄為的乘客，幸好被她及時喝止。

當時檳城湖內國際會展中心（sPICE）有一場大型活動，美晨的乘客是一名自稱來自澳洲的男性，正好要從湖內地區去出席活動。她記得，該名顧客一上車就坐在司機座旁的位子，一路上並無異樣，但到了途中時，防不勝防，他突然伸手要摸她的大腿。雖然一時嚇壞了，但她馬上回身喝止他，警告如果敢亂來，就會馬上停車報警。

幸好這名外國乘客還不至於天不怕地不怕，見到司機不是好欺負的女性，就馬上收手。

蔡美晨說，整個車程約20分鐘，雖然該名乘客最終沒有得逞，但他企圖冒犯，因此她後來也有向電召車公司投訴他。

雙方須懂互相尊重

其實女司機會比較抗拒乘客坐在司機座旁的位子嗎？尤其是男乘客。“其實坐在司機旁邊並沒有問題，但最重要是有禮貌，懂得互相尊重，畢竟大家只是司機與乘客的關係，誰都不想有不愉快事件發生。”

蔡美晨是在2016年11月開始投入電召車行業，Uber與Grab合拼后，她跟許多優步司機一樣，直接轉入Grab的系統。她說，當時Grab給駕Viva轎車的數月寬限期，但她基於汽車還有兩年貸款未還清，不想為此又要再買一輛新車，決定寬限期結束后，就暫別司機生涯。

她坦言，投身電召車司機行業只是為了增加收入，不是要增加負擔，但她慶幸在這一年多的日子裡有達到目標。

尤其是在Uber年代，車資並非在使用手機召車時就“一口價”敲定，若途中遇到塞車，車資是會隨著路途中所消耗的時間增加的，當時這種收費制度，對司機而言比較公道。

蔡美晨指出，尤其是平安夜、聖誕節等越夜越美麗的節慶，司機獲得的紅利就越高，因為幾乎半個檳島都是塞車路線。

當電召車司機初期，蔡美晨是從白天駕到晚上凌晨12時許，當時一天最高有250令吉的收入，舒緩了換工作的過渡期。

“如果我們載遊客到著名的旅遊景點、餐廳，有關負責人還會特別給司機佣金，這也是額外的收入。”

限制漸多越難賺錢

詢及若未來換車后，還會想投身這個行業嗎？她說到時再看情況如何。

她說，畢竟目前的Grab和以前的Uber不同，在北馬而言，司機要接短程的單，才會較多紅利，接到遠程的相對不值得，尤其是塞車路段更是吃虧。

加上受限於司機必須接受網絡自動分配系統配給的車單，不能自己選乘客，拒載率也不能超過15%，因此她認為這一行已沒有如此“好賺”。

她指出，如今交通部要推出新的電召車政策，相信也會增加司機成本，對兼職司機來說更不划算。

眼見越來越多人加入電召車行業，競爭大了，對司機的限制也越來越多，蔡美晨如今專注在化妝品銷售事業，暫時沒有再戰江湖的打算。

由此可見，越來越多人加入的同時，其實也有人退場，但美晨依然感謝智能手機與網絡的便利，讓各年齡階層的打工一族有增加收入、改善生活的機會。

畢竟行行出狀元，電召車行業也一樣，賺的是血汗錢，肯打拼也有春天。