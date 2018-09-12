安華補選上陣 真的是波德申！丹尼雅辭職讓路











（八打靈再也12日訊）確定是波德申了！公正黨候任主席拿督斯里安華確定將在森州波德申國會議席製造補選上陣。原任國會議員拿督丹尼雅宣佈，今早已辭呈，懸空該議席，以讓路給安華上陣，重返國會。

安華目前人在香港還未回國，因此沒有出席今午在公正黨部召開的這項記者會。

根據聯邦憲法48（6）條文闡明，辭去國會議員者在辭職生效的5年內都沒有資格再成為國會議員，這也意味丹尼雅在5年後不能參加全國大選。不過，憲法沒有闡明辭去國會議員者不能競選州議席。

選委會決定補選日期

公正黨總秘書拿督賽夫丁主持記者會。詢及補選將於何時舉行，賽夫丁表示，這將交由選委會決定，公正黨將會尊重及配合。

安華上一次參與選舉是在2013年的第13屆全國大選，他當時在自己的老巢檳城峇東埔競選，並以1萬1721張多數票在三角戰中突圍，六度當選峇東埔國會議員。

不過，二度被控肛交罪名的安華在2015年2月10日上訴失敗，聯邦法院維持原判，安華坐牢5年；其夫人，即現任副首相拿督斯里旺阿茲莎代為守土。今年5月的第14屆全國大選，則改為安華長女努魯依莎競選峇東埔國席。

若安華成功當選，他將在闊別3年半後重返國會。

否認背叛選民

丹尼雅續留波德申服務

丹尼雅說，他2006年從海軍退休後，在509大選後獲得選民委託，首次成為當地國會議員。

他否認他的辭呈背叛了選民。“安華在過去20年的奮鬥，已改變大馬政治版圖，目前是時候讓安華繼續其改革之路，當中包括成為一名國會議員。”

丹尼雅承認是他獻議讓出自己的國會選區給安華上陣。

丹尼雅說，用背叛字眼來形容他的決定太強烈了。他來自基層，未來也肯定會繼續在該區服務。“但我需要安華作為後盾，我也保證，不會離開波德申選民。”

“我向拉菲茲告知自己意願時，拉菲茲感謝我的獻議，過程中也見了安華多次，於此同時，我看到其他同僚也給予相關獻議，讓我非常光榮。”

丹尼雅說，他的辭呈也在今天提交給國會下議院議長。他希望選區選民繼續給予安華支持。

阿茲敏陣營不知波德申行動

賽夫丁：非密室決定

針對公正黨署理主席阿茲敏陣營指事前並不知道安華會在波德申上陣（波德申行動），賽夫丁今日受詢時回應說，這不是一項密室決定。

“公正黨政治局昨晚已經開會討論補選事宜。”

他也說，公正黨內沒有系派，公正黨只有一個陣營，即“安華陣營”。

賽夫丁強調沒“補償”丹尼雅

賽夫丁強調，安華及公正黨沒有因此給予丹尼雅任何形式的“補償”，並形容公正黨黨員都擁有不求回報的美德。

“就如拉菲茲，因為可能會入獄他讓路給黨主席（旺阿茲莎）上陣班登，也沒有賠償金。”

拉菲茲：波德申選民最幸運

對於公正黨製造補選是否等同於“背叛”波德申選民，拉菲茲指出，他相信幾個月後，波德申選民會感謝公正黨，因為獲得“未來首相”服務的波德申將會是全國最幸運的選區之一。

賽夫丁也不認同“製造補選等同背叛選民”，表示擁有更大的權力才能照顧人民。

“別忘了，5年前安華也是國會議員，但他入獄後服務人民的權力就被否決了，如今他重獲了自由。”

“安華的責任重大，是因為他背負的是希盟的共識（由安華出任第8任首相），因此我不認為這是背叛，若贏了，他就會代表那個選區，並如其他議員般提供服務。”

“有了侯任首相（安華），我想在服務方面，波德申選民是最幸運（選民）之一，你得到的是一名侯任首相及最好的團隊服務。”他也說，安華將會透過國會改革，強化希盟。

沒上陣檳城非議題

另一方面，詢及安華為何不在家鄉檳城上陣，拉菲茲說，政治在過去10多年已趨向理性化，他不認為這是一項議題。

“目前重要的是，安華在波德申將為當地及政府帶來附加價值；在不在家鄉上陣並不是什麼大問題，我本身是登嘉樓人，但我在吉隆坡班登上陣，最重要的是可以為人民帶來福利。”

【各界反應】

蔡同財指非最佳公佈時機

公正黨波德申區部主席蔡同財認為，現在並非是最佳公佈的時機。公正黨目前在忙著黨選，現在應該是需要專注在黨選的時候，並非是把視線轉移到補選。他也透露，即使安華選擇空降波德申國會，也未曾給予區部任何通知，他也是從外接獲到相關的消息。但作為黨的最高領袖，安華有權利選擇到任何一個選區上陣，一旦補選展開，他也會盡全力為安華助選。

柯嘉遜建議上陣敦馬選區

人民之聲顧問柯嘉遜抨擊製造補選的舉動，也“建議”安華索性到首相馬哈迪浮羅交怡國席上陣。“為何一名剛中選的國會議員要辭職製造補選？如果安華這麼急著要重返國會，最適合的他上陣的選區是93歲的首相（馬哈迪的選區）。”柯嘉遜說，如果安排在未來幾個月讓安華上任首相，相信選民將更能理解“年老政治人物要退出舞台”的處境，而不會造成選民反感。

丹副大臣抨補選浪費公帑

伊斯蘭黨副主席兼吉蘭丹副州務大臣拿督莫哈末阿瑪認為，公正黨制造補選以便拿督斯里安華能重返國會，是在浪費公帑！他指責，希盟政府這邊廂設立大馬希望基金，讓愛國人士捐款減輕國家債務問題，另一邊廂卻又把錢花在補選上。而這僅僅是為了滿足安華任相的個人議程，不利于國家發展。

哈山：巫統開會商討對策

巫統署理主席拿督斯里莫哈末哈山強調，基於公正黨已經宣布將在森美蘭波德申國席製造補選，因此該黨將召開會議商討對策，包括派遣最適合的候選人上陣。相信最高理事會將遴選出最合適的候選人。

至於傳言指，國陣可能會派出國大黨候選人上陣波德申國席，莫哈末哈山重申，一切有待巫統最高理事會討論。