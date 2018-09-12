駕失竊車被警攔截 2私會黨頭目駁火遭殲滅





（八打靈再也12日訊）兩名私會黨頭目半夜駕駛失竊豪華車被警方攔截，竟敢開槍結果遭警方還火擊斃。

這起警方殲匪案於今日凌晨1時10分，發生在加影士毛月地區。

雪蘭莪刑事調查主任法茲阿末高級助理總監指出，雪州重案組一支小隊於案發時在加影某商場外發現行跡可疑的黑色保時捷Cayyene休旅車。

他說，警方通過系統檢測後證實該輛豪車甫於2天前失竊，於是立即上前攔截但對方卻加速逃跑，於是警方隨即尾隨追捕。

他指出，警方追了約4公里後來到一個甘榜，不久後兩人所乘的車子就失控撞向路旁。

法茲阿末指出，不願束手就擒的兩人下車逃跑時還朝警方方向開槍，結果遭警方反擊當場殲滅他們。

他說，警方現場搜查發現失車內有兩把手槍及巴冷刀，而兩名印裔死者（43歲和36歲）皆是警方通緝要犯，兩人生前住在雪州直落彭里瑪加弄及班達馬蘭柏邁地區。

“警方初步調查顯示43歲死者是”08“私會黨成員，有4項前科，當中包括1宗破門行竊案。”

法茲阿末指出，另一名36歲的嫌犯則是“360”私會黨成員，有7項前科，其中5個是毒品前科。

他指出，警方調查顯示兩名死者生前至少涉及6宗破門行竊及搶豪華車案件，警方相信他們所屬搶劫匪黨還有黨羽在逃，目前正追捕其餘涉案人士。

“警方援引刑事法典第307（企圖謀殺）條文調查此案，死者遺體已送往巴生醫院進行剖驗。”