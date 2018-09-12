相隔2小時 2匪幹2案 搶便利店劫洗衣店





（雙溪大年12日訊）麗雅再也花園24小時便利店以及公主城自助投幣式洗衣店先後遭2名歹徒闖入搶劫，搶劫過程被閉路電視拍下，由於劫匪的長相及穿著相似，警方不排除是同一伙人所為。

兩起案件分別於昨天上午7時多及9時多發生。根據業者提供的閉路電視視頻，兩名犯案者的長相及穿著相似，包括手持的巴冷刀。

根據便利店閉路電視的記錄，其中一名劫匪先到店內摸清環境，之後拿出小刀威脅店員交出現金，另一名劫匪則走進店內協助收錢，只要店員的動作稍微緩慢，持刀劫匪就會作狀要砍店員，犯案全程不超過2分鐘。

另一宗發生在洗衣店的案件，閉路電視視頻顯示，一名馬來婦女當時坐在長凳上等候洗衣，突然來了一名男子在她面前徘徊，不時視察周圍環境，並向外打眼色。

該男子突然抓起洗衣婦女放在桌上的手提袋，該婦女死命護住包包，雙方在拉扯中，男子突然亮出巴冷刀作勢砍人。

受害婦女一鬆手，匪徒便搶走手提袋，並將她趕到店內一角，之後劫匪的同伴加入，倆人威逼她交出身上值錢的東西、金飾等，整個犯案過程也不到兩分鐘。

瓜拉姆拉警區代主任沙查利受詢時說，警方已掌握2名犯案者的資料及落腳處，相信很快就會逮捕有關嫌犯。

搶劫案消息傳出後，另一間自助投幣式洗衣店業者也出示閉路電視的記錄，指該店的投幣式按摩椅幾天前也被人破壞偷走銅幣，犯案者穿著也與昨天搶劫案的嫌犯衣著一樣，相信是同一伙人。