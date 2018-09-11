沙巴東部綁架案又一單 2印尼漁民遭擄走





（亞庇11日訊）沙巴東部平靜近2年後，今日凌晨再度發生越境綁架案！2名綁匪於凌晨12時30分持槍在仙本那加雅島附近的海域，擄走2名印尼籍漁民。

據了解，當時船上共4名船員，被擄的2名漁民分別為舵手三蘇沙谷尼（40歲）及副舵手烏斯曼尤努斯（35歲），均為印尼合法外勞。

船上另2名漁民則眼見不妥，立即躲入船艙內匿藏，在察覺船上無動靜後才出來查看，發現兩名同事已不見蹤影，懷疑被擄走，因而向警方報案。

另2漁民躲進船艙避禍

沙巴代警察總監拿督奧瑪曼馬今日證實此案時說，事發時正值宵禁令時段，案發地點同樣是在宵禁海域範圍內，但這艘船隻擁有警方發出的宵禁期間作業準證。

奧瑪今日出席亞庇出席一項回曆新年活動後受詢及此案時指出，匪徒在整個擄人過程沒有開槍，而躲過被綁架的2名船員躲在船艙約一小時後，出來時發現2名同僚相信已被擄走。

他說，警方於凌晨約2時許接到投報，目前仍在追查2名被擄者的下落，不過暫無法確定被擄走者是否仍在我國海域或已被帶出境外。

“我們不排除此案是‘綁架索贖金’（KFR）組織有關，不過目前暫沒有組織向警方或被綁者家屬作出任何索取贖金的要求。”

他指出，警方已向2名逃過一劫的漁民錄取口供，同時會追查此案是否與阿布沙耶夫組織有關。

這是沙東海域在今年度所發生的首宗越境綁架案件，也是沙東海域自2016年杪後，近2年來再次發生的越境綁架案件。

據了解，該4名船員乘坐拖網漁船從仙本那出海，在抵達事發地點不久後就聽到有泵船接近，船上電供突告中斷，隨後就見到有2名持有長型槍械，口操蘇祿口音的蒙面綁匪登上甲板。

2名逃過一劫的漁民在船艙內匿藏近一小時才出外查看究竟，之後發現舵手和副舵手已不見蹤影，船上無線通訊器材也失蹤，只能向附近漁船求助，才揭發此案。

他們在清晨5時才返回仙本那碼頭，并在清晨6時30分向仙本那警局報案。

受跨境罪犯威脅

4年前實施宵禁令

政府基於沙東海域仍受到鄰國武裝分子及跨邊境罪犯威脅，為確保沙巴州東海岸沿海地區安全，自2014年7月19日起開始實施宵禁令，警方及內政部每15天延長宵禁令一次，迄今已延長宵禁措施長達96次。

最新一次延長涵蓋沙巴東部安全區7個縣區的宵禁措施，是在8月29日由時任沙巴警察總監的拿督藍利丁所宣佈，直至本月9月13日。

宵禁期間，即從傍晚6時至翌日清晨6時期間，除非獲得當局發出的準證，否則任何人不得在宵禁期間在宵禁海域作業。

宵禁範圍由比魯蘭占邦岸海域至斗湖的西巴迪島離岸3海里海域至到邊境，全長390.6海里，範圍達12萬3506平方海里，所涵蓋的7個縣區為比魯蘭、山打根、京那巴當岸、拿篤、古納、仙本那和斗湖。