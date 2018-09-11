不堪母遭家暴 台漢弒父屍藏冰箱3月











（高雄11日訊）台灣高雄發生驚悚的藏屍命案，一名46歲女子因長期遭家暴，今年6月與丈夫發生爭執，過程中，24歲的大兒子為了保護媽媽，誤殺父親。母子倆將屍體藏於家中客廳大型冰箱內足足3個月，直至女兒發現父親失蹤報警，警員上門調查，才揭發案件。

警方指，47歲的死者丁姓男子以賣壽司維生，故家里有兩個大型冰箱，而丁男有家暴記錄。洪婦被捕後，供述，丈夫揮霍成性，前年11月曾因家中經濟關係，對兒女動粗，6月4日當天又因在外積欠350萬元新台幣（約47萬令吉）債務，夫妻在3樓房間發生口角；期間，洪婦憤而奪去丈夫手中的開山刀，連砍丈夫頸部致其死亡；洪婦其後用棉被包裹屍體，在兒子幫助下，把屍體搬到客廳的冰箱冷藏，兇刀則丟棄河中。

雖然洪婦今年7月2日曾報案稱丈夫失蹤，惟案件一直未被揭發，直至洪婦的女兒發現有異，報警協尋才揭發案件。

母護兒 自招殺人頂罪

據悉，警員昨晚到丁家查訪時，發現洪婦神情有異，遂在屋內展開搜索。洪婦見紙包不住火，承認殺夫，並指引警員冰箱中尋獲丁男屍體，當時棉被上沾滿結冰的血塊，場面十分驚悚。

由於丁男屍體已冰封3個月，部分結冰厚度達10公分，鑑證人員及仵工到場後，要用冰鑿與鐵錘小心翼翼鑿開冰塊，並淋熱水及用吹風機協助，把厚冰慢慢融化，以免傷及屍體完整性。最終，警方花約2小時，才把屍體周遭冰層鑿開。

警花2小時鑿冰挖屍

警方將洪婦帶回偵訊，其大兒子則不在家。洪婦起初承認殺夫，惟警員追查後，發現案情並不單純，不排除兇手另有其人。經警方連夜反覆偵訊後，洪婦終透露實情，坦承與丈夫口角時，兒子上樓查看，與父親起爭執，因其父手持開山刀，兒子怕母親遭傷害，與父親爭奪開山刀時，失手砍傷父親右側頸部致失血過多死亡。兒子過後在母親協助下，清理家中血漬，並將屍體藏於冰箱。

洪婦坦承兒子是為了要保護她，而錯手殺死丈夫，她先前向警方供稱是自己殺了丈夫，是不想兒子受到牽連。

警方訊後，全案依殺人及遺棄屍體罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

敗光五百多萬家產

死者揮霍無度致欠債

警方調查，丁男和洪女夫妻兩人做壽司生意，育有3子1女，大兒子24歲，二兒子17歲，三兒子14歲，小女兒7歲。

附近街坊透露，丁男早年曾分得四千多萬元（538萬令吉）家產，但他花錢如流水，常到酒吧花天酒地，家產幾乎被他敗光；然而，即使家產耗盡，他仍不改揮霍個性，結果在外欠下鉅款。

從死者臉書上來看，死者與進口百萬敞篷跑車合照，看似經濟狀況不錯。