4級颶風來勢洶洶 美東急疏散124萬人

（夏洛特11日訊）逼近美國東南部的颶風“佛羅倫斯”昨天迅速增強為4級颶風，預料今天繼續增強，有可能成為5級颶風，週四在南卡羅來納或北卡羅來納州登陸，有可能成為30年來吹襲該區的最強颶風。美國東岸4州宣佈進入緊急狀態，疏散逾120萬人

“佛羅倫斯”最高持續風速達每小時195公里，當地周一中午的暴風中心在位於北卡羅來納州恐怖角東南偏東1985公里的外海，以時速20公里的速度向西移動。美國國家颶風中心指，“佛羅倫斯”會是極危險的強烈颶風，可能導致東岸多州出現嚴重淹水。

4州晉緊急狀態

南、北卡羅來納、弗吉尼亞、馬里蘭4州已進入緊急狀態，州長們呼籲居民作好防風準備。南卡州長麥克馬斯特下令沿海100萬居民疏散，弗州州長諾凡姆也下令沿岸低窪地區24.5萬居民疏散。北卡羅來納州政府亦強制撤離北卡外灘部分島嶼的民眾。氣象人員預測風暴引發的巨浪可高達3公尺。

諾凡姆坦言，最擔心的不是強風，而是淹水，他提醒市民颶風可能導致災難性水災、強風及廣泛地區停電。美國國家颶風中心警告，颶風將為沿海和內陸地區帶來暴雨，造成洪水氾濫等次生災害，導致樹木和電線桿被折斷，部分地區面臨持續停電數周。

美軍艦急轉移避風

面對“佛羅倫斯”來勢洶洶，海軍司令部下令停泊在弗吉尼亞州諾福克海軍基地30艘軍艦出海避風。諾福克海軍基地是世界上最大的海軍基地，也是布什號等多艘美國尼米茲級核動力航空母艦的母港。

3颶風或夾擊美東海岸

憂重演去年巨災慘況

美國國家颶風中心警告，緊隨“佛羅倫斯”其後，另外兩國颶風包括“艾薩”及“海倫”亦步亦趨，逐漸向美國東部海岸方向移動，惟目前的移動方向仍未能準確判斷。

三個颶風若先後襲擊美國東部沿岸，令人憂慮可能令2017年的氣候災難重演。據慕尼黑再保險資料顯示，當年三個颶風包括“哈維”、“艾瑪”及“瑪麗亞”共造成2000億美元（約8299億令吉）的財物損失。