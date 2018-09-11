【歐洲國家聯賽】席爾瓦破門 葡無C羅仍擒意

（里斯本11日訊）歐洲國家聯賽A級3組在里斯本光明球場結束，缺少頭號球星C羅納多的葡萄牙主場以1比0力擒意大利，終結61年不勝對手的尷尬紀錄。上半場，克里斯坦特解圍時擊中橫樑。下半場，安德烈-席爾瓦(22歲）攻破前AC米蘭隊友多納魯馬的龍門。意大利主帥曼奇尼未能取得上任後的首場正式比賽的勝利。

20年來首發無祖雲球員

葡萄牙迎來歐洲國家聯賽首戰，主帥桑托斯採用與熱身賽戰平克羅地亞時相同的首發陣容。C羅為了加速融入祖雲而缺陣。安德烈-席爾瓦繼續擔任葡萄牙的首發中鋒。意大利主帥曼奇尼進行大輪換並改打4-4-2陣型，只有多納魯馬和若日尼奧繼續首發。“巴神”巴洛特利因傷缺陣，因莫比萊首次擔任隊長，與扎扎組成鋒線。斯帕爾右後衛拉扎里上演處子秀。意甲冠軍祖雲杜斯20年來首次沒有球員躋身國家隊比賽首發名單。曼奇尼棄用祖雲雙雄基耶利尼以及博努奇。

被譽為C羅接班人的安德烈-席爾瓦本場打進全場唯一進球。比賽進行至第20分鐘，席爾瓦在禁區外左側接球一個漂亮的晃動，直接過掉防守球員後起腳遠射，但角度不夠被多納魯馬抱住。幾分鐘後，布魯馬頭球擺渡，席爾瓦起跳干擾並且晃到多納魯馬，跟進的貝爾納多-席爾瓦勁射卻被羅馬尼奧利在門線上解圍。葡萄牙在第32分鐘錯失良機，那玻利邊衛魯伊傳中，球碰到克里斯坦特後擊中橫樑。

下半場剛開始3分鐘，布魯馬橫傳將球送到席爾瓦腳下，此時兩名意大利球員馬上包夾過來準備搶斷席爾瓦，只見席爾瓦冷靜地將球停下，稍加調整後抽射球門左下角。這次的射門非常刁鑽，即使多納魯馬也沒能將球碰到。葡萄牙憑借席爾瓦的進球以1比0領先意大利。這是席爾瓦代表葡萄牙打進的第13個進球。

此後，葡萄牙還有擴大比分的機會，但多納魯馬先後撲出貝納爾多-席爾瓦、皮齊和桑謝斯的射門。

佩佩飛踹基耶薩

在比賽進行至第93分鐘，基耶薩變線得球之後試圖突破，葡萄牙後衛佩佩大跨步右腳直接踩向意大利邊鋒，後者痛苦倒地，裁判亮出黃牌。慢鏡頭顯示，佩佩的右腳接連踩到基耶薩的左腿和右腿。意大利媒體指出，佩佩的這個危險動作足以讓他吃到紅牌。

葡萄牙積3分位居A級第3小組頭名，同積1分的波蘭和意大利分列二三位。

意大利進攻弱

曼奇尼：須先解決這問題

意大利客場以0比1不敵葡萄牙，球隊進攻羸弱的頑疾依然沒有得到解決。賽後，意大利主帥曼奇尼評析比賽時承認，無法進球成為意大利首先要解決的問題。

曼奇尼說：“不幸的的是，我們犯了一些錯誤，我們本該盡量減少這樣的錯誤，但是小伙子們已經在賽場上付出一切。我們需要進球來贏得比賽，所以我們必須找到新的解決方案，並為此付出更多。上半場比賽時，我們的兩位前鋒有不少控球的機會，至少他們可以在場上相互配合。”

談到對陣容進行多達9人的調整，曼奇尼說：“我們必須讓他們成長。當一位年輕的球員在這種水平的比賽中出場時，他將會遇到一些問題，我們知道這是會發生的情況。我們如今首先需要解決的問題是球隊無法破門得分。”

意大利隊此前的12個進球是由12名不同球員打進，這也從側面反應出曼奇尼的球隊缺少穩定的得分點。歐洲國家聯賽兩輪戰罷，意大利僅僅依靠點球取得1個進球。

意大利最近11場各項比賽僅取勝2場，並且在這11場比賽僅有在對陣瑞典以及阿爾巴尼亞的這兩場比賽沒有丟球。意大利正逐漸丟失引以為傲的穩固防守。