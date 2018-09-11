【電召車司機的故事(1)】女司機也不好欺負 張玉靜智鬥怪乘客









電召車是新行業，也越來越多年輕人、想增加額外收入的打工族加入電召車行列。他們秉持“愛拚才會贏”的精神，每個電召車司機背後都有故事和夢。

勤力的全職司機可以有固定收入，兼職司機藉此增加收入，也讓人生有更多選擇空間。車上日子總是飛揚的，賺的不只是錢，還有人生歷練，遇到的顧客有的彬彬有禮，有的無理取鬧，有的貼心謙卑，有的得理不饒人。電召車司機工作看似輕鬆，但始終也是服務業，面對的乘客有些是故事，有些是奇遇！

張玉靜是剛強的女司機典範，顛倒一般人對女司機好欺負的概念，勇於向挑戰女性自尊者說不，還要學習如何與貪小便宜的拗客們耍太極！

看中職業時間自由

保養得宜的張玉靜（44歲），喜歡時間自由的工作，平時正職是銷售員。約1年前有感市場行情不好，毅然出來兼職當電召車司機，看中這項職業時間自由、又可增加收入。

女司機比男司機多一個風險，就是較高機率遇到性騷擾事件，倒霉遇到時真的不機警一些也不行。

對張玉靜來說，駕車載客時遇到不如意的事情，例如遭言語性騷擾，最重要是女司機給顧客的反應如何，最好是不理會，若對方不願罷休，就直接表示會載對方到警局。

她以個人經驗為例，曾經載過“口花花”的異國男子，在車上頻頻“試水溫”，不斷讚美她。“遇到這樣的情況，女司機最好態度冷漠，盡量不理會，要給他們接受到‘請尊重女性’的訊息，態度強硬一些，他們就不敢亂來。”

曾遇顧客電話騷擾

張玉靜目前是Grab司機。之前她駕Uber時，當時顧客掌握司機私人手機號碼，曾遇過“冤魂不散”的顧客騷擾。

除了最煩人的“奪命追魂call”干擾、瘋傳簡訊，甚至有顧客三更半夜要求跟她視頻聊天。

這令她煩不勝煩，最終直接封鎖（Block）這些客戶的手機號碼，只求個清靜生活。

行業競爭越來越大

只是目前競爭大，越來越多人加入電召車行業，不管是兼職或全職，或多或少分薄每人平均收入。張玉靜說，約4年前，電召車司機每月最高可達過萬收入，那時的車資價格比較好，單也接個不停。

“現在就沒有這樣的好景，因為越來越多人投身司機行列，有時需要等乘客的單。目前我當作是額外收入，做好平時的銷售工作后，就去駕Grab電召車增加收入。”

這一行沒有外人想像的好做，等遲到的客人、因塞車遲到一些還要看乘客的臉色、或者把目的地誤設為接送地點的烏龍乘客、盡其所能佔司機便宜的貪婪乘客都有。幸好過程中，遇到更多的是體貼有禮的乘客。

不管是男司機、女司機，張玉靜認為司機應以客至上，乘客也應尊重司機，畢竟每個電召車司機拚命載客，堂堂正正付出也是心力與時間。

男子乘機邀約吃飯

除了擾人事件，有時也會遇到舉止無聊的人，如有些乘客會致電給女司機，要求女司機載他去吃飯，也主動提出要請女司機吃飯。

張玉靜沒好氣的說，這時她會馬上拒絕，直接說“我不用你請我吃飯，如果你要去哪裡，這樣打電話特別要我載的話，價錢會比較貴。”

馬上提醒對方，他們只是一般的司機與乘客關係，不是理所當然地一個電話來，她就必須要載他們。

無聊客戶多，她無奈笑說，還有的乘客上車后根本不懂自己要去哪裡，或者捨不得付費。

“行內規矩都知道，如果特別致電要求接送服務，費用是比手機應用程式隨機召車貴的。有些乘客致電來后，卻要求根據手機應用程序顯示的費用付費，令人難以理解。”

幸好，目前最新的電召車手機應用程序，乘客已難以掌握司機的私人手機號碼，司機的隱私得到更好保護，上述情況也減少許多。

乘客貪小便宜使詐

司機們賺的也是血汗錢，平時健談的張玉靜，有時遇到“使詐”的乘客，也會有哭笑不得的時候。

令她印象深刻，乘客為了省錢使用手機應用程序召車時，故意把目的地設為比真正想去的地方靠近1、2公里的地點，就為了省1、2令吉。上車后快到目的地時，乘客才說“不是這裡，再前面一點。”

但其實“前面一點”的距離有約2公里呢！

“我有跟他說，依照Apps算法，多1公里都會增加收費，但對方似乎不願意給，顧左右言他。我心想算了，不計較，如常跟他聊天，結果他在得意的言談中，不小心透露自己怎樣在設定地點時偷吃步，省下一些車費。”

聽到乘客自己露餡，她說當下沒有感到憤怒，反而覺得好笑。

“我跟他說，我們使用的汽車燃油都多少錢了？而且目前的手機電召車收費依然相對便宜，很多人卻沒有珍惜，甚至還想剝削司機收入。”

貪小便宜的顧客處處有，她說，有的顧客還會要求中途去接朋友，即使司機說這不合公司立下的載客準則，但乘客依然會苦苦哀求，承諾會“補錢”。

張玉靜第一次遇到這樣的情況時，受不住乘客哀求，兜了一個大圈去載乘客的友人（原本說順路）。

結果乘客下車時，車資才多給1令吉，令她非常懊惱。

“這也是我的錯，一開始沒有問清楚他路程多遠，會補多少錢。他給錢的時候，我也心寒到懶惰爭論了，只好說沒關係。”

其實，電召車公司一旦發現相關司機經常不根據正常路線送客至目的地，也會對相關司機起疑，並展開調查。因此她希望乘客別提出這種不合理要求，避免司機難做。

駕電召車就好像人生，遇到形形色色的人，如今張玉靜也練就一身應對各種奇客的本領，繼續為自己的生活努力。