獨行女遇摩多匪 智慧園再有劫案





（大山腳11日訊）大山腳智慧園今早再有劫案！一名華裔女子在住宅區內獨行時，突遭摩多匪盯上，當街搶奪其背包，女子奮力抵抗時高聲喊叫，居民聞聲後立即喝止，匪徒見勢不對，背包未搶著即逃離現場。

根據案發現場一戶居民提供的閉路電視畫面顯示，今早約10時17分，身穿黑色無袖背心的受害女子撐著藍色雨傘慢步，背後掛著一個紅色背包在路邊行走，這時一輛摩多迎面而來。

只見摩多突然在女子後方停下，摩多後座騎士跳下摩多後，便用力搶奪女子的背包，導致她跌倒在地。女子仍奮力用傘阻擋匪徒奪走背包，匪徒向她揮拳，女子邊抵抗邊嘶叫，屋里的居民聽到叫喊聲，馬上在篱笆內高聲遏阻匪徒。

匪徒見勢不對，從女子手上搶中一樣東西，但背包沒搶著便迅速離去。女事主爬起身後，走向一戶居民求助，結果狂妄的匪徒兜了一圈，突然在30秒後折返！但匪徒的摩多只是飛逝而過，沒有停留。

女事主突見匪徒折返時，一度驚嚇得欲把背包及雨傘丟入屋內，後眼見匪徒摩多迅速離開，才安下心。居民見匪徒已離開，便開門讓女事主入屋，及協助她聯絡大山腳自願治安隊。

警方接獲消息後到場調查，27歲的女事主較後到警局報案。至截稿前，警方仍未發佈案情。

不少民眾在社交媒體分享女子被搶劫的視頻，並對馬章武莫區的治安感到憂心。

馬章武莫區州議員李凱倫也在網上留言回應。他說，針對阿兒瑪區治安敗壞，歹徒猖狂的問題，他已經向警察投訴和投報，其服務中心也在上個星期舉辦警民對話。