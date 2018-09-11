疑大雨沖蝕土石 西嶺橋塌2少年墜死











（西嶺11日訊）疑近日連綿大雨沖蝕土石，從西嶺市區通往西嶺花園住宅區的一座橋樑在昨晚約10點15分突然坍塌，較後2名共乘摩多的17歲馬來少年不察掉入塌陷處，當場死亡。當地居民受促取道西嶺財神爺廟旁小路，進出該住宅區。

警方在事發後封鎖現場，將在修好後才重新開放。2名死者是莫哈末海卡及莫哈末哈茲，一人是在籍學生，另一人已輟學。他們的遺體已送往亞羅士打蘇丹后峇希雅醫院剖驗。

共乘摩多經過

居林萬拉峇魯區國會議員拿督賽夫丁今早前往巡視後說，居民可從另一條道路進出西嶺花園，交通影響不大，至於該橋何時會修好，目前還不能確定。

他說，該橋建成逾20年，長年累月被河水沖蝕，加上近月一直下大雨而坍塌，惟真正原因待確認。

“橋樑坍塌往往沒先兆，我建議萬拉峇魯縣地方政府安排工程師檢查各橋樑結構，避免類似事件重演。”

他表示，其服務中心會協助死者家屬並發放撫恤金。

疑不察橋塌駛入送命

萬拉峇魯縣警區主任巴魯丁說，初步調查，2名死者是因沒察覺橋樑坍塌，駛過時掉入受創而死。

據投報，2名死者是晚上10點15分出事，他估計橋樑坍塌時間與意外發生時間相隔不久。

巴魯丁說，消防員在午夜12點15分找到一具屍體，5分鐘後找到另一具，醫護人員證實他們當場死亡。

另外，吉打州消拯局副主任莫哈末扎哈籲請相關單位包括公共工程局、地方政府和救援單位等，監督各主要公路橋樑情況，尤其是雨季，以免因為土石流而坍塌。