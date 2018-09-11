副內長助理 偷拍裙底 他被捉了

（吉隆坡10日訊）偷拍裙底，副部長助理被逮捕了。涉嫌偷拍女驗光師裙底的內政部副部長特別助理，今午被警方傳召錄供後，當場被逮捕。不過，警方從他的手機中未發現偷拍視頻，不排除手機已被動手腳，刪除犯案記錄。冼都警區主任姆魯沙米助理總監指出，警方已充公這名副部長助理的手機，以便深入調查，但並未在手機內發現偷拍視頻，不排除他已先行刪除視頻。

警方目前援引刑事法典第509條文，即蓄意侮辱一名婦女貞潔的說話或姿態，以及1955年輕微罪行第14條文調查。

他說，警方將展開調查，並將他的手機送往化驗局化驗，鑑定影片是否遭刪除，再視情況展開進一步調查。

這名助理已在昨日馬上被開除。

眼鏡店照常營業

另一方面，記者重回現場，發現眼鏡店照常營業，而被偷拍的三十歲女驗光師今天沒有上班。

副內長阿茲斯查曼昨晚證實，他已經立即解僱這名助理，直斥這種行為非常下流和噁心。

他說，昨天他在一名男助理陪同下去檢驗眼睛，被店員發現助理用手機偷偷拍攝女性的裙底照，於是向他投訴，並出示閉路電視片段，以證明沒有冤枉助理。

他指出，如果不是店員發現，他根本不知道這回事，而這是他無法原諒的行為。

他告訴《馬來郵報》，他馬上將這名助理“炒魷魚”，同時公開道歉。

“這名助理的行為已經破壞我身為內政部副部長的形象與誠信，也破壞了副部長辦公室的聲譽。”

冼都警區主任慕努沙米受詢時證實接獲投報，但拒絕進一步置評。