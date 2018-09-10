被誣陷反對施伊法鞭刑 登希盟報警促查

（瓜拉登嘉樓10日訊）希盟一再被人誣陷反對瓜登伊斯蘭高庭執行伊斯蘭刑事法鞭刑，登州希盟報警處理，並促請有心人停止挑起穆斯林對希盟的憤怒及憎恨。

希盟登州聯委會主席拿督拉惹卡瑪魯巴林今日在記者會表示，伊斯蘭事務与相關政策是州政府的權限，希盟尊重瓜登伊斯蘭高庭所作的決定。但令人遺憾的是，瓜登伊斯蘭高庭在9月3日執行鞭刑時，有心人精心策劃，把一張註明希盟秘書處發出的宣傳單放在法庭一帶的車鏡上，宣傳單的內容指希盟要求瓜登伊斯蘭高庭撤銷刑罰，因為有關刑罰侵犯人權，也不尊重女同性戀（Lesbian）、男同性戀（Gay）、雙性戀（Bisexual）及跨性別（Transgender）等群體。

“這張沒有任何人簽署的宣傳單在法庭執行鞭刑時分派，企圖誣衊希盟，動機不明。”

圖挑起穆斯林憤怒

他說，誠信黨登州聯委會秘書在9月6日針對宣傳單到龍運警局報案，之後卻有人斷章取義，在臉書指希盟報警反對伊刑法鞭刑，希盟因此再向警方報警，要求警方徹查，揪出散播謠言者。

他認為，希盟一再被誣衊反對伊刑法鞭刑，顯示一連串行動經過精心策劃，相信是為了挑起穆斯林對希盟的不滿及憤怒。

“在臉書上散播假消息，指希盟報警反對伊刑法鞭刑的用戶，是反對黨的黨員，可是到底是本人上傳消息或臉書賬戶被盜用，則交由警方調查，希望警方還希盟一個清白。”

他說，目前登州希盟已經針對兩宗案件報警，希望有關人士停止進行不負責任的行為，別再破壞希盟的名譽。