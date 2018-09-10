2019年9月10日退下 馬雲交棒張勇













（北京10日訊）中國電子商務巨擘阿里巴巴集團創辦人馬雲在周一的中國教師節當天，發出題為“教師節快樂”公開信，宣布明年9月10日，即他55歲生日當天卸任職務，由首席執行官張勇接任。

馬雲在阿里巴巴官方微博發表公開信，說退任是他經深思熟慮和認真準備了10年的計劃，感謝董事局批准，又感謝公司員工信任，他在明年9月10日之後，會繼續出任阿里巴巴集團董事會成員，直到2020年度股東大會。

留任董事至2020年

馬雲還將繼續擔任阿里巴巴合夥的長期合夥人及合夥委員會成員。阿里巴巴合夥目前由36位合夥人組成，均為阿里巴巴集團及關聯企業的核心管理人員。根據阿里巴巴集團公司章程，阿里巴巴合夥有權提名阿里巴巴集團董事會多數董事。

將回歸教育

馬雲在公開信中，談及自己未來的發展，他稱﹕“我還有很多美好的夢想。大家知道我是閑不住的人，除了繼續擔任阿里巴巴合夥人和為合夥人組織機制做努力和貢獻外，我想回歸教育，做我熱愛的事情會讓我無比興奮和幸福。”

曾任英文教師的馬雲早前接受美國媒體訪問時稱，他的退休是一個時代開始，而不是結束，他將會投入更多時間和金錢在教育慈善事業上。

馬雲交棒急流勇退 網民讚大智慧

馬雲宣佈交棒給張勇，對比近來多位從雲端重重摔地的中國重量級知名人士，如范冰冰、劉強東、王健林等，馬雲急流勇退的做法，在網絡引起一陣廣泛討論，有人誇讚“大智慧”、“知所進退”、“不愧是比東方不敗更強的獨孤九劍風清揚啊”。

亦有陰謀論指，馬雲退休之際，恰好是中國經濟衰退之時，如今正逢中美貿易戰局勢緊張，馬雲此時言退，是否另有隱情？

網民指，“馬雲畢竟才54歲，作為一個企業家他還很年輕，可以說還在黃金時代，也許他心裏真正想著的是李嘉誠，也許有不可言說之痛！公平的說，他讓很多人受了益，發了財，他的淘寶，支付寶真正改變了中國人的生活，無論如何，馬雲是應該得到掌聲的人！”

馬雲新名片掛上老師 自稱中國浙江杭州佬

馬雲宣布明年9月卸任董事局主席一職後，阿里巴巴官方微博今早上載一張名片，稱“這將是馬老師的新名片，請多指教”。

馬雲在新名片給自己安排的頭銜是：馬雲老師。除了老師，馬雲還有11個頭銜，包括“中國浙江杭州佬”、“鄉村教師代言人”、“阿里巴巴001號員工”、“阿里巴巴一號公益志願者”、“阿里巴巴脫貧基金主席”，以及“馬雲公益基金會創始人”等。

阿里巴巴新掌門人 張勇發明光棍節促銷

張勇是何許人？為何能接班馬雲？

張勇笑起來，臉上有兩個深深的酒窩，是這個謙和低調的CEO給人最直接的印象；而簡潔的黑色西褲、白色襯衫，更是他平時最慣常的裝束。

在阿里巴巴工作超過十年的張勇，在集團的花名為“逍遙子”，先後出任淘寶商城（後更名為天貓）CEO、天貓總裁、阿里巴巴COO，負責整個PC端交易。2014年晉升為阿里巴巴集團執行副總裁，又在2015年成為阿里巴巴集團第三任CEO。

標準的拚命三郎

張勇從進入阿里巴巴第一天起，就住在杭州一家五星級酒店，週末才回上海。他的工作排得很滿，每天工作十幾個小時，甚至常超過18個小時。阿里巴巴副總裁董文紅曾說：“我覺得自己夠努力了，但我發現老逍（張勇在阿里的花名逍遙子）比我還努力。我做菜鳥（菜鳥網路）這2年，真的挺辛苦的，經常是晚上很晚才走，但我出去的時候基本上都會看到他的車還停在那裡。”螞蟻金服董事長彭蕾也曾透露，阿里巴巴開高階主管會議時從早開到晚，最後所有人都暈頭轉向，只有張勇頭腦清楚且精神飽滿。阿里巴巴員工曾表示，在阿里巴巴最懂策略的是馬雲，但最懂業務的是張勇。

阿里巴巴年度盛事11月11日“光棍節”促銷，是出自張勇的主意。2009年，張勇接掌淘寶商城（之後更名為天貓），為了製造“爆點”，他決定在10月1日後、聖誕節前舉辦促銷活動，具體日期訂在11月11日。

之所以選擇這天，是因為張勇生日是1月11日，他對4個“1”有特殊偏好。沒想到的是，這個偶然決定，竟創造一個國家級購物狂歡節，甚至蔓延至全球。

馬雲退休公開信

各位阿里巴巴的客戶、阿里人、阿里巴巴的股東們：

今天是阿里巴巴19周年。我懷著激動的心情向大家宣布：經董事會批准，一年後的今天，也就是2019年9月10日，阿里巴巴20周年，我將不再擔任阿里巴巴集團董事局主席，現任阿里巴巴集團CEO張勇（花名逍遙子）將接任董事局主席一職。我從今日起會全面配合張勇，為我們的組織過渡做好準備。在2019年9月10日之後，我將繼續擔任阿里巴巴集團董事會成員，直至2020年阿里巴巴年度股東大會。

這是我深思熟慮、認真準備了10年的計劃，今天得以實現，要感謝阿里巴巴合夥人的認同，感謝阿里巴巴董事局的批准，也要感謝所有阿里巴巴的同事們以及他們的家人，正因為過去19年大家對我的信任、支持和共同努力，讓我們有足夠的自信和能力迎接這一天。這標志著阿里巴巴完成了從依靠個人特質變成依靠組織機制、依靠人才文化的企業制度升級。

接班計劃準備了10年

1999年，和大家一起創辦阿里巴巴的時候，我們矢志建立一家讓中國和世界驕傲的公司，讓公司能夠持久發展102年。我們知道誰都不可能陪伴公司102年，公司持久發展靠的是治理制度、文化體系和源源不斷的人才梯隊，公司不可能只靠幾個創始人，更何況我深知從能力、精力和體力的角度，任何人都不可能永遠擔任公司的CEO和董事長工作。

10年前,我們就問自己這個問題，如何保證馬雲離開公司以後，阿里巴巴依然健康發展？我們相信只有建立一套制度，形成一套獨特的文化，培養和鍛煉出一大批人才的接班人體系，才能解開企業傳承發展的難題。為此，這十年來，我們從未停止過努力和實踐。

我受的教育讓我成為一名教師，能夠走到今天我非常幸運。為公司未來負責也為自己負責，應該讓公司裏更年輕、更有能力和才華的人來擔任領導工作，繼續傳承“讓天下沒有難做的生意”這個偉大的使命。我們幫助全世界的中小企業、年輕人、婦女發展的使命和願景讓我們激動不已，這是我們的初心，也是我們的福報和責任，真正相信並實現這樣的使命就需要更多馬雲、數代阿里人去為之奮鬥。

今天的阿里巴巴最了不起的不是它的業務、規模和已經取得的成績，最了不起的是我們已經變成了一家真正使命願景驅動的企業。我們創建的新型合夥人機制，我們獨特的文化和良將如潮的人才梯隊，為公司傳承打下堅實的制度基礎。事實上，自2013年我交棒CEO開始，我們已經靠這樣的機制順利運轉了5年。

我們創建的合夥人機制創造性地解決了規模公司的創新力問題、領導人傳承問題、未來擔當力問題和文化傳承問題。這幾年來，我們不斷研究和完善我們的制度和人才文化體系，單純靠人或制度都不能解決問題，只有制度和人、文化完美結合在一起，才能讓公司健康持久發展。我深信，今天阿里巴巴合夥人制度和阿里巴巴所捍衛的文化，假以時日，將會越來越贏得客戶、員工和股東的支持和擁護。

1999年創始之日起，我們就提出未來的阿里巴巴必須要有“良將如潮”的人才團隊和迭代發展的接班人體系。經過19年的努力，今天的阿里巴巴無論是人才的質量和數量都堪稱世界一流。作為教師出身的我，看到我們今天的團隊、領導群體、以使命價值觀驅動的獨特文化，以及不斷涌現出的一大批以張勇為代表的傑出商業領袖和專業人才，我深感自豪！

讚張勇傑出商業領袖

張勇加入阿里巴巴已經11年，自擔任阿里巴巴集團CEO以來，展現出了卓越的商業才華和堅定沉著的領導力，連續13季度實現阿里巴巴業績健康持續增長。他具有超級電腦機般的邏輯和思考能力，堅信使命願景，勇於擔當，全情投入，敢於站在未來創新設計新型商業模式和業態。他被評為中國2018年最佳CEO排名第一，這份榮譽當之無愧！他和他的團隊已經贏得了客戶、員工和股東們的信任和支持。阿里巴巴的接力火炬交給他和他領導的團隊，我認為這是我現在最應該做的最正確決定。這幾年我和張勇的合作配合經歷，讓我對他和他領導的新一代阿里巴巴領導團隊充滿信心！

關於我自己未來的發展，我還有很多美好的夢想。大家知道我是閑不住的人，除了繼續擔任阿里巴巴合夥人和為合夥人組織機制做努力和貢獻外，我想回歸教育，做我熱愛的事情會讓我無比興奮和幸福。再說了，世界那麼大，趁我還年輕，很多事想試試，萬一實現了呢？！我可以向大家承諾的是，阿里從來不只屬於馬雲，但馬雲會永遠屬於阿里。

馬雲

2018年9月10日

馬雲大事記

1964年 出生於杭州。父母親靠表演江南傳統說唱藝術“評彈”維生。

1977年 念書時期數學很差，但英文很好。從小學開始，每天聽英文廣播，13歲當英文導遊，用腳車載外國觀光客在杭州跑。

1984年 高考連考3次才考上杭州師範大學，考上那年，馬雲已經20歲。

1988年 杭州師範大學外語系英語專業畢業，在杭州電子工業學院執教鞭。

1991年 創辦翻譯社，還在杭州舉辦第一個英語學習活動English Corner。

1995年 當政府翻譯人員，有機會到美國出差。這一年，楊致遠剛成立雅虎，台灣蕃薯藤搜尋引擎剛推出，馬雲在美國西雅圖第一次碰到電腦鍵盤、第一次聽到網際網絡，回中國後，馬雲立刻創辦“中國黃頁”，專為中國企業製作網站。

1997年 馬雲替中國外經貿部開發官方網站。

1999年 辭去公職，馬雲與18名創始人在杭州自家公寓創立B2B電子商務網站——阿里巴巴，並擔任阿里集團CEO、董事局主席。

2000年 矽谷深陷網絡泡沫化，這年馬雲獲得日本首富、軟銀集團創辦人兼社長孫正義注資2000萬美元，還成為50年來第一位登上《福布斯》封面的中國企業家。《福布斯》這麼形容他：“如同拿破侖一樣的身材，如同拿破侖一樣的偉大志向。”

2003年 阿里巴巴首度獲利，鎖定美國電商巨人eBay，馬雲在自家公寓創立同類型網購平台“淘寶網”。

2004年 在淘寶網的基礎上，12月推第三方支付平台“支付寶”，為中國第一大第三方支付平台。

2005年 與美國雅虎策略合作：阿里巴巴收購中國雅虎，美國雅虎以10億美元買下阿里巴巴集團的40％股份。阿里巴巴一舉成為全中國最大的網絡公司。

2009年 阿里巴巴集團成立10週年，宣布跨足雲端計算、成立“阿里雲”公司。同年，馬雲造節“雙十一”，線上狂歡。

2012年 阿里巴巴旗下的淘寶、天貓購物網站，總交易額破一兆元人民幣。同時，馬雲也決定以63億美元現金，加上約8億的股票，買回雅虎40%股權的一半。

2013年 48歲的馬雲辭去阿里巴巴CEO一職，由左右手陸兆禧接任，仍繼續擔任集團董事局主席。同年，布局物流，成立“菜鳥”。

2014年 馬雲榮登亞洲首富。阿里巴巴於紐約證券交易所掛牌上市。

2015年 張勇接棒陸兆禧，出任阿里巴巴CEO。

2018年 馬雲宣布將在2019年9月10日交棒張勇。