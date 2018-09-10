【歐洲國家聯賽】姆巴佩吉魯雙響炮 法力無邊擒荷蘭

（巴黎10日訊）歐洲國家聯賽A級1組在法蘭西大球場結束，世界杯冠軍法國主場以2比1力擒荷蘭，對荷蘭取得5連勝，堪稱“法力無邊”。姆巴佩（19歲）首開紀錄，荷蘭老將巴貝爾13年來首粒國家隊正式比賽進球扳平。吉魯（32歲)世界波打破5月28日以來國家隊進球荒，以32球超越齊丹（31球），排名法國隊史第4。

這是法國今年奪得世界杯後首個主場，近8萬名球迷觀戰。法國今年3月以來保持不敗，主帥德尚沿用上輪首發，首秀發揮出色的阿雷奧拉繼續把關。逐漸復甦的荷蘭此前已連續4場不敗。賽前大屏幕播放法國隊的世界杯集錦，球迷發出歡呼。

姆巴佩全場最佳

姆巴佩本場不但取得進球，長途奔襲、花式過人……全面亮眼的表現讓人驚呼。開場第1分鐘，姆巴佩帶球快速反擊，殺入禁區過人後抽射，被荷蘭門將西萊森撲出。第14分鐘，馬圖伊迪底線位置傳中，姆巴佩加速衝進荷蘭小禁區，輕鬆為法國隊取得1比0領先。第47分鐘，姆巴佩在邊路連續擺脫過掉布林德。第78分鐘，姆巴佩得球後殺入禁區，射門前被范迪克搶先出腳破壞。賽後，姆巴佩又一次被評為全場最佳。姆巴佩在今年至今已經在法國隊參與完成10個進球（8個進球，2次助攻），這項數據比法國隊內任何球員都要多3個以上。在過去的6場比賽，姆巴佩幫助法國和巴黎聖傑曼打進6球，狀態火熱。姆巴佩同時具備速度、技術、射術等優秀前鋒所需具備的所有素質，充滿激情又同時擁有高情商，是最令人期待的“球王”人選。

吉魯世界波破球荒

吉魯上一次進球還是在世界杯之前的5月28日。本場對陣荷蘭，吉魯終於打破進球荒。此役吉魯再次擔當起球隊的鋒線箭頭角色。第41分鐘，他接瓦拉內傳球頭球攻門，但被荷蘭門將西萊森沒收。當荷蘭在下半場將比分扳成1比1時，吉魯站了出來。當時門迪在左路傳中，吉魯搶在范迪克之前，左腳凌空掃射，將球打進球門，幫助法國2比1反超比分，並最終贏下比賽。吉魯將本身在法國國家隊的進球數提高到32球，這讓他超越齊丹（31球），成為法國隊隊史第4射腳，僅次於打進51球的亨利、打進41球的柏拉汀尼，以及34球的特雷澤蓋。

法國是一支喜歡用反擊來擊垮對手的球隊。除了靠姆巴佩強行製造威脅外，法國隊在更多時候都需要前場有一個支點來頂住對方後衛，並且將球穩穩拿住，為隊友拉出空間並且製造機會，而這個人選非吉魯莫屬。

扯對手球褲 格里茲曼中黃牌

在法國主場迎戰荷蘭的比賽，下半場法國前鋒格里茲曼在被對手維納杜爾姆突破後情急之下扯對手球褲，還因此吃到黃牌。這一幕讓球迷們看得發笑。

在比賽進行到第56分鐘，荷蘭中場維納爾杜姆拿球後，面對格里茲曼的上搶一個精彩的轉身過人擺脫，隨後準備帶球進攻。格里茲曼為了避免對手的反擊，伸出右手牢牢拉住維納爾杜姆的球褲。格里茲曼拉對方球褲有數秒，最終使得維納爾杜姆失去平衡無法繼續前進。當時維納爾杜姆的球褲已經完全變形，甚至連里面穿著的藍色內褲都曝光出來。維納爾杜姆過後檢查球褲，幸好褲子沒破。這是一次明顯的犯規動作，主裁判也向格里茲曼出示黃牌。雖然這次拉扯球褲看起來有些搞笑，但格里茲曼用一張黃牌使得荷蘭失去一次很好的反擊機會。

世足先生3人候選無法國球員 格里茲曼：這簡直是恥辱

世界足球先生的最終3人入選名單並沒有世界杯冠軍法國隊的球員，這讓很多人感到驚訝。格里茲曼在接受採訪時也表示，這簡直就是個恥辱。

格里茲曼表示：“這是個恥辱，因為這是國際足聯頒發的獎項，然而世界杯冠軍卻沒有1人出現在候選名單中，這很奇怪。我不知道他們的評獎標準是什麼，不過這是一種恥辱，而我們卻不能做更多的事情。我們已經贏得最重要的東西，那就是世界杯。世界杯就是我們能夠贏得的最好的獎項，所以即使我們沒有人位列候選，我們也會感到高興。”FIFA足球先生的3人候選名單為C羅納多、莫德里奇和薩拉赫，評選結果將於9月24日國際足聯頒獎盛典中宣佈。