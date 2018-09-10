范冰冰疑有“免死金牌” 名嘴再咬李冰冰

（北京10日訊）范冰冰遭名嘴崔永元爆料陰陽合同，除了范冰冰，崔永元更是緊咬“華誼兄弟”公司，女星袁立力挺崔永元，自己還針對李冰冰連po好幾篇黑特文，包括對李冰冰獻吻華誼總裁王中磊的照片下評論：“絕配！這叫盆（朋）友，三觀一致！”又說：“華姨（誼）兄弟的兩根冰棒的帳，都是一樣的！看誰命大！逃過一劫！”暗諷李冰冰與范冰冰同個樣。

崔永元近日在微博貼出華誼市值蒸發639億人民幣（約384萬令吉）新聞，調侃“你家錢再多，也買不完天下的良心”，45歲女星袁立稱無法轉發該篇微博，只能用截圖方式，表示：“老說資本的力量強大，大到讓你轉發不了！我說啥資本？小騙子在路邊變戲法蒙人，大騙子穿上西裝蒙人而已，再挎上一個想出大名瘋了的東北大妞。本質都是騙！”她的配圖為李冰冰親王中磊臉頰的照片，且李冰冰在黑龍江出生，影射意圖很明顯。

有網友稱“也去查查冰冰阿姨的帳”，袁立回說“華姨（誼）兄弟的兩根冰棒的帳，都是一樣的”。對此華誼兄弟和李冰冰未回應。

另一方面，范冰冰5月底捲入逃稅風波，向來活躍於社群網站的她從6月底起消聲匿跡，迄今神隱超過百日，幾度傳出被關、被調查，甚至有北京高層透露她人被關在牢裡“回不來了”。不過，北京資深法律專家劉巧玉日前在微博發文，表示2009年中國刑法對逃漏稅進行修正，讓范冰冰手握“免死金牌”，即可能躲過牢獄之災。（BAL）