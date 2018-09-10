敦馬不適恐權力真空 拉菲茲：安華可防有人卡位





（關丹10日訊）公正黨副主席拉菲茲表示，該黨是考慮到萬一現年93歲的我國首相敦馬哈迪身體不適，希盟可能出現權力真空（Power Vacuum）、各方爭奪搶位的局面，因此才製造補選以讓黨候任黨主席拿督斯里安華重返國會。

“敦馬哈迪年事已高，許多事情是無法預料的，而安華接任首相是舉國上下公開不爭的實情，若讓安華重回國會，以後就可以順理成章的接任首相一職。”

他認為，目前是舉行補選最好時宜及時機，並深信這場補選會獲得選民接受及支持。

有消息指安華或會在森州波德申國席上陣，惟拉菲茲受詢及安華會安排在哪個國席上陣時，還是大賣關子，不願透露。

目前森州共有8個國會議席，希盟在第14屆大選勝下5國席，而波德申則是公正黨唯一擁有的國會議席。

拉菲茲是於昨晚出席公正黨烈火莫熄20週年活動後，在記者會如此表示。

出席者包括競選婦女主席的關丹國會議員傅芝雅沙烈、競選最高理事的士滿慕州議員李健聰，梳邦國會議員黃基全等人。(BPK)

回應抨擊 指蔡添強沒參與討論

對於被蔡添強評擊憑什麼身份代安華宣佈製造補選的消息，拉菲茲說，這主要是因為蔡添強沒有參與討論補選事宜。

“這場補選是我與安華及旺阿茲莎，還有幾個親安華的黨領導層一起商議，所以知情者不多。

“我認為，蔡添強應該是覺得尷尬，雖然他也是公正黨副主席，但卻沒有被召集一起商議。”

另外，詢及他是否安華屬意的署理主席人選，他僅表示自己也難以形容與安華之間的關係，他們七八年前就並肩作戰，頻密與黨基層接觸。

他認為，自己與另一名參選署理主席職的拿督斯里阿茲敏不同的分別在於，後者僅活躍在雪州，他則在全國走透透。

與此同時，拉菲茲也承認，任何一個政黨在舉行黨選時都難免出現金錢政治，公正黨也不列外，不過安華已警告，所有競選的黨員勿涉及其中，一旦接獲舉報就會採取行動對付。