安華製造補選重返國會 打哪裡明揭曉









（亞羅士打10日訊）人民公正黨候任主席拿督斯里安華將在週三（12日）從香港返國後宣佈，為重返國會而在補選上陣的國會選區。公正黨總秘書拿督賽夫丁說，潛在的國會選區已縮小剩2個，但都不在北馬。

賽夫丁指出，早前安華和公正黨高層鎖定3個國會選區，但如今已縮小剩2個，但2個都不在北馬，而所圈定的選區絕對是安全保送安華入國會的選區。

他說，安華今晚受邀飛往香港主講，週三（12日）返馬後，就會公布上陣的選區。

也是國內貿易及消費部長拿督賽夫丁，他今日到米都參觀家喜有限公司食品包裝廠和第二國產車（Perodua）默貢分行維修保養廠後，在記者會上如是指出。

他透露，今日凌晨1時他接到安華來電，指示他為所圈定的2個國會選區做好準備，不排除安華在國外已決定最終會上陣的選區後，一切安排工作就可正式啟動。

他強調，公正黨領導層是經過認真討論和考量所有因素後，才會把上陣選區的選擇圈定剩最後2個席位，包括考量過去補選的成績和投票率，以及反對黨可能炒作的課題。

選區絕對順利勝選

“我很肯定地說，安華上陣選區不會在北馬，而該選區絕對是非常安全，可讓安華順利勝選的選區。”

另外，他對公正黨黨選署理主席職出現激烈競選一事表示，這是公正黨首次以執政黨身分進行改選，難免引起關注。

副首相拿督斯里旺阿茲莎日前也說，有一個國會議席將會懸空，從而舉行補選，為其丈夫人民公正黨候任主席拿督斯里安華重返國會鋪路。

不過，她沒有透露哪一個國席將會懸空。

“我認為未是時候宣布，但已确定是哪一個議席。如真主所愿，我們有人民代議士獻議懸空本身的議席，從而讓拿督斯里安華競選。”

另外，公正黨副主席拉菲茲在上週也透露，這個星期就會有一名公正黨國會議員辭職，制造補選為安華鋪路。安華會在哪一個國會議席補選中上陣，備受各方關注。在這之前，有傳言公正黨檳州主席曼梳將辭職，讓出高淵國會選區給安華上陣，而他則被安排接位檳州元首官職，不過隨著曼梳今日在接受訪問時正式否認這個消息後，已排除了這個可能性。

行動黨依斯干達公主城區國會議員林吉祥昨日也表示火箭全力支持安華在補選上陣，並預料安華上陣的國會選區不會是傳聞中的高淵或是峇東埔。

拉菲茲：安華重返國會 防敦馬不適陷權力真空

（關丹10日訊）公正黨副主席拉菲茲表示，該黨是考慮到萬一現年93歲的首相敦馬哈迪身體不適，希盟可能出現權力真空（power vacuum）、各方爭奪搶位的局面，因此才製造補選以讓黨候任主席拿督斯里安華重返國會。

“敦馬哈迪年事已高，許多事情是無法預料的，而安華接任首相是舉國上下公開不爭的實情，若讓安華重回國會，以後就可以順理成章的接任首相一職。”

他認為，目前是舉行補選最好時宜及時機，並深信這場補選會獲得選民接受及支持。有消息指安華或會在森州波德申國席上陣，惟拉菲茲受詢及安華會安排在哪個國席上陣時，還是大賣關子，不願透露。

目前森州共有8個國會議席，希盟在第14屆大選勝下5國席，而波德申則是公正黨唯一擁有的國會議席。

拉菲茲是於昨晚出席公正黨烈火莫熄20週年活動後，在記者會如此表示。

出席者包括競選婦女主席的關丹國會議員傅芝雅、競選最高理事的士滿慕州議員李健聰，梳邦國會議員黃基全等人。

蔡添強沒參與討論補選

對於被蔡添強抨擊憑什麼身分代安華宣布製造補選的消息，拉菲茲說，這主要是因為蔡添強沒有參與討論補選事宜。

“這場補選是我與安華及旺阿茲莎，還有幾個親安華的黨領導層一起商議，所以知情者不多。

“我認為，蔡添強應該是覺得尷尬，雖然他也是公正黨副主席，但卻沒有被召集一起商議。”

另外，詢及他是否安華屬意的署理主席人選，他僅表示自己也難以形容與安華之間的關係，他們七八年前就一起並肩作戰，頻密與黨基層接觸。

他認為，自己與另一名參選署理主席職的拿督斯里阿茲敏不同的分別在於，後者僅活躍在雪州，他則在全國走透透。

與此同時，拉菲茲也承認，任何一個政黨在舉行黨選時都難免出現金錢政治，公正黨也不例外，不過安華已警告，所有競選的黨員勿涉及其中，一旦接獲舉報就會採取行動對付。

曼梳：讓路安華是假消息 “我為甚麼要辭職呢？”

（檳城10日訊）盛傳公正黨候任全國主席安華將在週內宣佈在補選上陣，重返國會下議院，高淵國會議員拿督曼梳將辭職，製造這場補選。曼梳今日首度開腔，否認這個消息，並反回問記者“我為什麼要辭職呢？”

曼梳也是公正黨檳州主席。他今日在接受光明日報詢問時直接了當的說，這個是假消息。

他反問記者為何他要辭職，還說：“這個是假消息，大多數是‘你們’製造的。”他說，至今為此，不曾有黨領袖與他提過或商議此事，所以他非常肯定，這個消息不確實。

受詢及有傳他將辭職，讓路給安華在補選上陣，而他被安排接任檳州元首，曼梳笑問為何黨需要這樣排陣，這是不可能會發生在檳城。

補選不會在檳城

他說，除了他本身，黨總秘書拿督賽夫丁也受到這個傳言困擾。不過，後者也已否認有關消息。

至於努魯依莎會否讓出峇東埔國會議席給其父親上陣，曼梳說，她目前也沒有回應什麼。“我是學她，保持緘默，反正這些都是不真實的消息。”

他重申，總之（補選）不會發生在檳城，是在其他州屬。至於哪一州，他笑說：“你們拭目以待。”副首相拿督斯里旺阿茲莎日前證實，有一個國會議席將會懸空，從而舉行補選，為其丈夫公正黨候任主席拿督斯里安華重返國會鋪路。

不過，她沒有透露哪個國席將懸空。“我認為未是時候宣布，但已确定是哪一個議席。如真主所愿，我們有人民代議士獻議懸空本身的議席，從而讓安華競選。”公正黨副主席拉菲茲在上週也透露，這個星期就會有一名公正黨國會議員辭職，制造補選為安華鋪路。不過，拉菲茲沒有點明哪個國會議席。