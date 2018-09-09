來不及迎接78歲生日 前雪大臣阿布哈山病逝

（沙亞南9日訊）雪蘭莪州前大臣丹斯里阿布哈山奧馬昨晚心臟病發與世長辭，享年77歲，來不及迎接尚有一個星期就到的78歲生日。

阿布哈山奧馬是昨日下午申訴呼吸困難，胸部疼痛而被家人送入一家私人醫院檢查及治療，但他在昨晚8時05分，因為心臟病發而不治。

阿布哈山特別助理拿督莫噞末依沙證實這項死訊。

阿布哈山遺孀潘斯里萬諾道勿和4名子女、15名孫子及1名曾孫對此感到萬分悲慟。

心臟病發不治

根據了解，阿布哈山的第三名兒子莫哈末哈斯里，於2014年也因心臟病發而逝世。

阿布哈山的遺體於昨晚11時運返哥打哥文寧喪府，並於今午2時30分下葬在沙亞南第五區皇陵。

多名高官顯要昨晚到喪府瞻仰丹斯里遺容，包括希盟雪州大臣阿米魯丁、經濟事務部長拿督斯里阿茲敏及巫統丹絨加弄區國會議員丹斯里諾奧馬等。

阿布哈山是雪州第12任大臣，從1997年起掌管雪州至2000年。在這之前，他曾任社會福利部長（1985至1986年）、聯邦直轄區部長（1986至1987年）及貿消部長（1991至1997年）。

他也是前瓜雪區國會議員（1978至1997年）和前雪州伯馬登區州議員（1997至1999年）。他生於1940年9月15日，是道地瓜雪人；他的最高學歷為英國大學學士。