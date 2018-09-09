吳德芳傑出華文教師獎 8教育工作者獲獎

（吉隆坡9日訊）8名優秀教育工作者於今日舉行的“2018年第四屆吳德芳傑出華文教師獎”頒獎禮上獲得表揚與肯定，當中6人是吳德芳傑出華文教師獎得主，2人則獲頒李子松傑出行政人員獎。

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表洪慧珠在頒獎禮上說，要在世界全球化的浪潮下堅持華文教育並不容易，然而馬來西亞卻做到了，這讓她深感佩服與尊重。

她說，亞洲或歐美地區正掀起學習華語的浪潮，而馬來西亞學生優秀的中文水平，應該歸功於各源流學校中文教師的功勞。

她說，馬來西亞的華文教育發展非常蓬勃，是大家可以因此感到驕傲的。

洪慧珠說，設立於2015年的“吳德芳傑出華文教師獎”，旨在表揚表現優秀、教學優異的華文教師，也讓獲獎老師成為其他教師的典範，進而提升華文教育的品質，吳德芳對華文教育的貢獻與努力，令她敬佩。

大馬華教海外第一

“李子松傑出行政人員獎也增加各校對華文教育行政管理的重視，透過這項鼓勵讓學校更重視華文教育，也讓學生體會學習華文的重要性及更投入學習。”

大會主席兼留台聯總會長拿督陳紹厚說，除了傳遞國家認同的使命、教導孩子認識文化歷史、品德內涵、待人處事外，站在教育孩子前線的華文教師，更肩負為華社栽培下一代的棟樑之才的使命。

他在致詞時說，教師的身教與言教足以引導學生邁入正軌，在學生的心田上種下一顆種子，進而影響一生。

新紀元大學學院校長莫順宗說，尊師重道是華校非常重要的價值，但可惜的是，教師的地位近幾十年來已有大不如前的現象。

“在我唸書的時代，教師的地位相當崇高，現今的地位卻大不如從前，情況令人擔憂。值得慶幸的是，還有很多肯為華文教育獻身的老師。”

“如果問馬來西亞華人有令我們驕傲及自豪的地方，那一定是我們的華文教育及中華文化；中華文化在海外的傳播，大馬應該排名第一，如果有獎項要辦給我們的話，那個比重和份量可能比奧林比克的金牌來得高，只可惜沒有這種獎項。”

“2018年度第四屆吳德芳傑出華文教師獎”由吳德芳基金、馬來西亞留台校友聯合總會及世界企業家基金會聯合主辦，新紀元大學學院、馬來西亞青年團結運動總會與馬來西亞華文報刊編輯人協會協辦。

每名得獎的教師和行政人員可以獲得獎金2000令吉、獎狀一張、獎座一個及平板電腦一台。

出席頒獎禮的包括大會顧問兼吳德芳基金主席丹斯里吳德芳、台灣成功大學校長蘇慧貞、留台聯總顧問拿督李子松、籌委會主席兼留台聯總副會長顏振輝、馬來西亞華文報刊編輯人協會理事林明標、青團運全國副總秘書潘振威和世界企業家基金會主席羅敬勳。(LMY)

“2018年第四屆吳德芳傑出華文教師獎”得獎名單

得獎姓名

小學組

韋玉文 吉隆坡大城堡樂聖華小 副校長兼華文教師

黎麗珠 砂拉越美里中華公學 中文組主任

獨中組

蔡秀琴 馬六甲培風中學 華文教師兼班主任

張金蘭 檳城韓江中學 華文教師

國中組

江美年 雪蘭莪加影茉莉花花園國中 華文科主任

蔡春梅 雪蘭莪加影育華國民型華文中學 下午班副校長兼華文教師

李子松傑出行政人員獎得獎名單

得獎姓名

小學組 林洸安 吉打雙溪大年新民A校 校長

獨中組 譚細湄 柔佛寬柔中學古來分校 副校長