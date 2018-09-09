林吉祥：料藍眼下週宣怖 安華非上陣高淵峇東埔

（新山9日訊）行動黨依斯干達公主城區國會議員林吉祥認為，公正黨候任主席拿督斯里安華將上陣的國會選區，不會是傳聞中的高淵或峇東埔。

他也預料公正黨最快在下周就會作出相關宣布，而行動黨將全力支持安華在來臨的補選中獲勝。

“希盟也很關注雪州雙補選中出現的低投票率，希望這個情況不會發生在來臨的補選。”

林吉祥今午返回選區出席在士姑來皇后花園舉行的“林吉祥約你喝茶”青少年對話會后，接受媒體詢問時如是表示。

另一方面，林吉祥也已指示其代表律師藍卡巴星，向前全國總警長敦韓聶夫奧馬採取法律行動，起訴後者誹謗。

他表示，韓聶夫沒有在限期內就對他的指責提出令人滿意或可接受的回覆，因此決定採取行動。

林吉祥在這場歷時2個小時的青少年對話會，向與會的數十名青年敘述國家歷史及分析政治現況。

他坦言，希盟放眼在未來繼續執政10年至20年，就必須說服更多馬來選民走向更民主多元、公平的社會，並在來屆大選贏得45%至50%的馬來選民支持率。

在509大選，希盟獲得的選民支持率，分別是華裔95%、印裔70%至75%，巫裔25%至30%。

林吉祥也指巫伊合作讓伊黨在雪州斯里斯迪亞州席補選中所獲得的選票比509全國大選倍增的說法，是自欺欺人。

他指出，在509全國大選，斯里斯迪亞州席是一場三角戰，巫統當時獲得9878張票，伊黨獲得4563張票，兩者加起來共1萬4441張票，而這場補選中，伊黨所獲得選票只有9698張，這只佔兩黨在509大選在此席所獲得的總選票的67%，因此選票倍增的說法是自欺欺人。

對話會上，針對公眾提問行動黨在大選執政后，是否對不公不義的事件不再發聲或如以往的明確表明立場？林吉祥回應說，行動黨如今已在執政黨，身為政府的一部分，將會尋求適合的管道，在體制內解決這些問題。

參與對話會者包括柔佛州地方政府、科學及工藝委員會主席兼士姑來區州議員陳泓賓。