納吉：屬大選競選基金 巫統將追討充公鉅款

（吉隆坡9日訊）前首相拿督斯里納吉說，警方在其私邸及柏威年公寓所充公的大筆資金都是巫統的大選競選基金，因此巫統將會通過司法程序來索回。

他聲稱，管理黨的所有資產，包括接受商人、個人、非政府組織和公司的政治捐款，是巫統主席的其中一項職責。

“此外，巫統主席也負責在選舉期間轉移與支付黨的開銷。”

納吉今日在其臉書專頁貼文說，巫統黨章有闡明主席的上述權利，而且是敦馬哈迪時代以來的普遍情況。

“時任副首相丹斯里慕尤丁也曾於2015年9月6日的巫統最高理事會議中承認此事，同時沒有質疑首相的這個特別權利，因為這是長久以來就已經在實踐的情況。”

他說，馬哈迪也曾公開承認，在卸任黨主席後移交一筆14億令吉的現款給繼任的敦阿都拉。

納吉說，他曾建議成立一個管制政治獻金的法案，但遭到當時的民聯所拒絕，所以接收政治捐款顯然沒有違反國家的任何法律。

大選期間有鉅款是常態

他說，商家和個人在大選期間給予國陣的捐款，大部分都是現金，所以國陣也以相同的現金方式分發給全國222個國會選區與505州選區的候選人作為競選基金。

納吉說，馬哈迪建立首相辦公室及首相官邸時，也作為了收藏政治捐款而在這兩個地點建設保險庫與保險箱。

他說，當國陣在509大選意外落敗後，存放在首相辦公室及首相官邸的現款就由官員轉移到吉隆坡柏威年的一間公寓內，以做下一步安排；但負責運送的數名官員，卻在轉移這筆款項的過程中趁機偷走350萬令吉，並已遭到反貪污委員會揭發與逮捕。

他坦承，國陣對有關資金的處理仍未作出決定時，收藏現款的公寓便遭警方突襲與充公。

“馬哈迪清楚首相辦公室在大選期間存有大筆現款，因為馬哈迪在擔任巫統主席及首相時期也是這麼做。”

此外，他宣稱，首相署官員將資金從首相辦公室轉移至柏威年公寓也不是一項秘密，警方也肯定知道該公寓單位藏有大筆現款。

“這筆資金屬於黨的資金，巫統已準備好律師團隊，以與有關當局談判及索回。”

他也說，如果不是大選期間，柏威年公寓、他的住家或首相辦公室都不會存有如此龐大的資金。

27國貨幣是旅遊餘款

針對警方所充公的27國貨幣，納吉的解釋是，那是他出國旅遊或公幹時剩餘的款項。

他說，任何經常出國旅遊與工作的人，家裡肯定會有一些沒用完的外國貨幣，他與家人也不例外。

他說，在被充公的現款中，外國貨幣僅佔非常少的數額。

納吉說，儘管他曾經針對此事向許多本地媒體澄清，卻因為警方始終拒絕退還這筆現款，他這才決定在社交媒體長篇大論針對事件作出解釋。

“如果沒有對被扣押的資產作出指控，就得於3個月後依法退還。”

他表示，他將會於較後時就被充公的金飾與手提包解釋。