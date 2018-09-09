敦馬定調2019財政預算案 全民來犧牲







（吉隆坡9日訊）首相敦馬哈迪說，鑑於不能夠繼續入不敷出，政府已將2019年財政預算案定調為“全民犧牲”財政預算案。

他強調，國債已不容進一步提高，因此2019年財政預算案必須是節儉的預算案。

不能答應種種要求

他在布城首要領導基金會接受《當今大馬》專訪時說，若花費巨大，政府就得舉債，但國家財政已不能再入不敷出，政府因此不能答應種種要求。

他說，當其他國家也在犧牲之際，譬如處境更為糟糕的希望，若國人無法接受需要犧牲時，馬來西亞就難以恢復。

詢及2019年財政預算案是否“犧牲預算案”時，馬哈迪表示認同。

“是的。這是個犧牲預算案，全民都得犧牲。”

在這之前，馬哈迪說，政府必須在明年度財政預算案縮緊腰帶，致力開源節流，包括逐漸降低福利發放，通過旅遊業等方面來增加國家收入，以償還龐大的國家債務。

11月初向國會提呈的2019年財政預算案，將是希望聯盟政府上台後的第一份預算案。

國陣2018年財政預算案的總開支約2800億令吉，比2017年財政預算案超出近200億令吉，而兩年的發展預算則是460億令吉。

經濟專家：預料中事 全民犧牲預算案符希盟基調

（檳城9日訊）針對首相敦馬哈迪提出明年的財政預算案將是“全民犧牲”預算案的言論，經濟專家羅煒雄教授認為此言論屬預料中事，也符合希望聯盟上台後一貫強調巨額國債的基調。

他說，若要削減國家經濟開銷，首相要考量的便是予以公務員的支出。

“臃腫的公務員體制是我國一大問題，擁有高達125萬人，公務員按人均比例而言可謂全球排行最高的國家之一。隨之而來的就是龐大的開銷，包括薪資和公務員退休金。”

“開源”更令人關注

他說，“開源”和“節流”是國家經濟的兩大方向，他認為當政府一再強調後者時，更令人關注的是“開源”，尤其是國家整體經濟下一步何去何從。

“值得關注的包括國產車3.0是否可行和有必要？新能源汽車是否真的會成功？”

另一名經濟專家拿督蔡兆源則認為，人民不能再期待如以往“糖果式”的財政預算案。

他說，民生課題是希盟的主要競選宣言，希盟上台後也廢除了消費稅，將210億令吉“歸還予民”。另外，政府在穩定Ron95油價方面，從落實開始至今年年底，也至少開銷30億令吉津貼。

針對敦馬指出福利金的發放將逐漸減少，他認為社會最底層人士以及一些弱勢群體的福利還是必須保留，惟像“生活援助金”（前稱一馬援助金）般的項目則會逐年減少，而長遠而言將廢除。

“整體來看，不能只談削減開支，政府更應該在培訓人民就業能力和技能方面，投入更多撥款，長遠地提升人民技能，以及就業條件。”

他解釋，唯有在整體人民技能獲得提升後，在就業、收入和生活水平上才能相應提高。